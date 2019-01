Corona: "Este mercado es peligroso"

El director deportivo del Almería, Miguel Ángel Corona, fue muy sincero en la rueda de prensa que ofreció con motivo de la apertura del plazo de fichajes en Segunda División, que se extenderá hasta el 31 de este mes. Los 22 clubes de la categoría no se cierran en banda y siempre están dispuestos a firmar, pero con el riesgo que conlleva traer algún jugador falto de ritmo o de minutos. “Es un mercado muy peculiar, peligroso, porque tienes menos capacidad de análisis”, sentenció el talaverano. De hecho, el Almería se ha colocado en segunda fila, es decir, permanece atento a los movimientos que se puedan producir en las próximas semanas, sin las urgencias de antaño, donde obligaban al presidente a tomar decisiones casi sin pensar. Ahora, todo ha cambiado, y es que Corona no escondió que la plantilla cuenta con suficiente calidad para conseguir los objetivos: “Seremos más espectadores que protagonistas. Es un mercado de necesidades, y nosotros no las tenemos. Hay dos, tres o cuatro jugadores por puesto”.

Análisis

Con 25 fichas cubiertas, es muy probable que haya alguna marcha este mes, bien en forma de cesión o rescisión. No dio muchas pistas Corona al respecto, ya que todo puede dar un giro radical en un corto espacio de tiempo: “Nuestra obligación es estar preparados por si existe la posibilidad de reforzar la plantilla. Por tanto, habría hacer hueco, pero serán análisis puntuales. Tenemos una plantilla larga y buena”.

Complicaciones

Lo que más teme el Almería es que se produzca un nuevo ‘caso Joaquín’. El almeriense se fue en agosto a tres días del cierre del mercado estival, obligando al club a moverse contrarreloj para traer a Esteban Saveljich. Destaca el director deportivo la gran temporada de futbolistas “quizá poco conocidos hasta ahora”, por lo que en este mercado puede haber más de una llamada a su despacho: “En agosto surgió lo de Joaquín y fue un caos por la situación. No queremos que en enero se produzca lo mismo y procuraremos no escuchar nada, porque somos un equipo que lo viene haciendo bien a nivel de equipo y también de cuerpo técnico”.

El futuro

Nueve futbolistas quedan libres en junio, cinco están cedidos y once tendrían contrato para la próxima Liga. Corona entiende que los primeros contactos para renovaciones llegarán cuando el Almería se acerque realmente a la permanencia: “Hay once con contrato más un cedido, un jugador como Iván Martos... No se va a desmantelar el Almería en junio, pero todo va a depender de la permanencia. A medida que se acerque daremos pasos”. No quiere sustos en enero.