Eteki: "El 2019 será un año de ilusiones"

El Almería quiere soñar con algo grande. Los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina y los futbolistas quieren que el primer regalo sea la victoria frente al Real Mallorca. Yan Eteki regresa una vez cumplida la sanción de un partido por acumulación de amonestaciones, el centrocampista está disponible para Fran Fernández y en su comparecencia ante los medios confirmó que en el vestuario esperan un 2019 cargado de éxitos a nivel individual y colectivo: “Estamos ilusionados, ya que queremos empezar el año con una victoria ante nuestra afición. No han parado de animarnos durante toda la temporada”.

Racha

Acumulan seis jornadas sin conocer la derrota, lo que les ha permitido pasar la Navidad a ocho puntos del descenso. Recuerda Eteki que cada jornada es una oportunidad de seguir peleando por un sueño y ante el Mallorca tienen que volver a ganar ante su público: “Los puntos valen oro y la dinámica es buena, porque si no puedes ganar, al menos no pierdas. Nos propusimos seguir con la tendencia y saldremos a vencer”. Mantiene la línea marcada por Esteban Saveljich, un peso pesado del vestuario, que esta campaña espera pelear por cotas más altas que la salvación. Todo va a depender de ellos, y es que el Almería ha demostrado que estando a su mejor nivel puede con cualquiera: “Somos ambiciosos en el vestuario, pero primero hay que amarrar la permanencia. Siempre es bueno mantener esa ilusión de aspirar a algo más, pero primero los cincuenta puntos”.

Amonestaciones

Demasiadas cartulinas ha visto el jugador camerunés (10), el que más de la categoría. No culpa a los árbitros, pero sí espera que sepan valorar la dificultad que tiene jugar por delante de la defensa. En definitiva, Eteki quiere algo más de margen a la hora de ser amonestado: “Mi puesto es difícil, y si haces una falta pues... El míster me ha dicho que suba el ritmo, porque estoy dando rendimiento. En el tema de los árbitros, algunas veces aciertan y otras no”. Ha jugado trece jornadas de Liga en solo tres acabó sin ver una amarilla. No ha sido expulsado pese a los datos.

Respecto al Real Mallorca, el jugador africano destaca a Lago Junior, un jugador de enorme potencial jugando al espacio. Un recién ascendido con armas letales: “Tiene unas bandas muy rápidas y es un equipo completo, porque ataque y defiende bien. El resultado se va a decidir por pequeños detalles”.