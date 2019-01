El Viña Albali Valdepeñas quiere empezar el año con una victoria

El Viña Albali Valdepeñas precisa ganar este viernes, a las 21:15 horas, pabellón ''Virgen de la Cabeza'', al Peñíscola RehabMedic, en encuentro de la décimo séptima jornada de Primera división de fútbol-sala, que dirigirán los colegiados murcianos Martínez Flores y Navarro Liza, para acercarse a la salvación.

El entrenador, David Ramos, ha señalado a Efe que "para nosotros todos los encuentros son finales y como tal los disputaremos" y ha abundado en que "deseamos que no se nos escape esta nueva oportunidad que tenemos en aras a logra el objetivo de la salvación".

El madrileño ha apelado a que sus jugadores tengan "identidad, sepan jugar muy bien sus bazas, tengan empaque y hechuras, y sean aguerridos, no cejen en su empeño de ir a por el partido, con trabajo, presencia y orden" y para ello que "no tengan pérdidas tontas de balón, no sufrir errores forzados, que nos matan".

Sobre el equipo entrenado por Juanlu Alonso, Ramos ha analizado que "tiene mucha gente joven y juega con mucha intensidad, en transiciones cortas, tratando de ahogar la primera línea de ataque".

Ha añadido que, pese a tener muchas incorporaciones al inicio de la temporada, el plantel "está ya más que acoplado, formando un conjunto compacto que ha logrado con trabajo, lo que nos falta a nosotros".

Además de ser un equipo "hecho", también ha ensalzado del cuadro castellonense que "defiende muy bien, con intensidad, que insiste en mantener la pelota en el campo contrario y que es un equipo dinámico y vertical en ataque".

En el plano más individual, Ramos se ha fijado en los pívots Dani Montes y Juan Emilio, en el cierre Xavi Cols o los alas Raúl Gómez, Iván Rumbo y Hugo, a los que "suma gente joven, que lo hace muy bien, en suma, un muy buen equipo".

Con todo, ha asegurado que la intención de su equipo "es sumar los tres puntos, jugando híper motivados y muy concentrados los 40 minutos porque no el rival no nos va a conceder nada y seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles".

Para este compromiso, primero oficial en casa para el propio técnico y los nuevos refuerzos, Chino, Lluc y José Mario, estos dos que debutarán, son baja José Ruiz y Juanan, por problemas físicos, y Carlos Muñoz, que en su cuenta de twitter ha informado que deja el equipo.

"Desde hoy dejo de entrenar con el Viña Albali Valdepeñas, esperando llegar a un acuerdo para rescindir el contrato y buscar algún equipo para lo que resta de temporada", ha escrito. Y, ha concluido, "el fútbol-sala me ha dado tanto bueno que esto me lo tomo como una anécdota mas. A seguir" sobre una salida que el club no ha confirmado.