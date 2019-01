Los Reyes Magos llegarán a Gijón en helicóptero

Este 2019 los Reyes Magos llegarán por aire a Gijón. A las 10:30h del sábado 5 de enero está previsto que sus majestades aterricen en el Cerro de Santa Catalina, junto al Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida. El acceso del público estará limitado por vayas.

Tras el aterrizaje y ya en coche, Melchor, Gaspar y Baltasar se trasladarán hasta la Plaza del Marqués donde está previsto que a las 11 h tengan su primer encuentro con los niños y niñas gijoneses (hasta las 12:00 horas, aproximadamente).

Ya por la tarde, la Cabalgata que recorrerá 3,5 kilómetros, saldrá a las 18:30 horas desde el Colegio Público Begoña (Viesques), y recorrerá las siguientes calles:

C/ Poeta Ángel González, C/ Anselmo Solar, Avenida de la Costa, Avenida de Castilla, C/ Emilio Tuya, C/ Menéndez Pelayo, Avenida de La Costa, C/ San Bernardo, Plaza del Instituto, C/ Jovellanos, C/ Los Moros, C/ Munuza, Plaza del Carmen, C/ Felipe Menéndez y fin en la Calle Marqués de San Esteban (Jardines de la Reina).

En el desfile participarán más de 1.200 personas, sin contar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y personal de organización de Divertia. En total 50 grupos y 8 carrozas (Carroza del Belén, Carroza de la Estrella, Carroza de Juguetes, Carroza de las Artes, Carroza de Aliatar, Carroza de Melchor, Carroza de Gaspar y Carroza de Baltasar) que este año contarán con una novedad: un grupo de 21 acróbatas que acompañará a nueva carroza; la "Carroza de las Artes" (también novedad). Asimismo, también participarán en el desfile, por primera vez varios vehículos Seat 600.

Además, habrá gran presencia musical asturiana con la participación de 10 bandas: Bandona de Gaitas Villa de Xixón, Banda de Gaitas Piedad, Banda de Gaitas Pepe Blanco, Asociación Musical Virgen de la Vega, Asociación Musical La Cena, Asoc. Musical Siete Palabras de Jesús en la Cruz, Grupo Percusión de las Charangas de Gijón, Banda de la Venerable Real e ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Banda Santo Sepulcro Esperanza de Vida, Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza, y también algunos grupos folclóricos de la ciudad como: Excélsior,

Una vez finalizada la Cabalgata, sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los gijoneses congregados en la Plaza Mayor, desde el balcón de la Casa Consistorial, en torno a las nueve de la noche.

Teresa Sánchez, gerente del teatro Jovellanos, hizo el repaso a la agenda de los Reyes Magos para el 5 de enero en Gijón, en Hoy por Hoy Gijón.