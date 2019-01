Idas y venidas de Oriente

Los pacientes del Hospital Severo Ochoa de Leganés reciben este jueves la visita de tres Reyes Magos muy especiales y cuyas caras les pueden recordar vagamente a algunos jugadores del C.D. Leganés como Rubén Pérez, Alexander Szymanowski y Ezequiel Muñoz, incluso uno de los pajes se parece ligeramente a la presidenta Victoria Pavón.

El ‘Lega’ participa un año más en esta emotiva cita que ayuda a hacer más amena la estancia de, en este caso, los ingresados en la unidad de pediatría y de diálisis del hospital leganense, que también tendrán su regalo.

Uno de esos ‘magos’, Rubén Pérez, ya sabe que no podrá jugar este viernes frente al R.C.D. Espanyol en Barcelona (RCDE Stadium, 21:00 horas) tras confirmarse su partido de sanción.

Serantes en La SER

El ya exportero del C.D. Leganés, Jon Ander Serantes, pasó este miércoles por SER Deportivos para explicarle a Francisco José Castaño los motivos y sensaciones que le deja su fichaje por el Avispa Fukuoka de la J2 japonesa.



“Estoy asimilándolo porque ha sido duro, extraño y raro”, reconocía el de Barakaldo. Asegura que todo el fichaje se produjo rápidamente, aunque conocía el interés de agentes japoneses desde hace tiempo.

El ‘Lega’ le dio facilidades para su salida y solo tiene palabras de agradecimiento al club, compañeros y afición. “Pocos jugadores tienen el cariño, respeto y admiración que he sentido hacia mí. Se emocionaban al conocerme y yo les decía: que soy un tipo de Barakaldo”, confiesa.

Sobre el destino, el país le llama mucho y la oportunidad de jugar fuera y las referencias de compañeros son buenas. Coincidirá en la segunda división con Víctor Ibáñez (ex C. Lleida Esportiu, F.C. Cartagena o U.D. Almería) en el F.C. Gifu , Jairo Morillas (ex Girona F.C. o C.D. Numancia )del V-Varen Nagasaki o Sisinio González (ex del Real Valladolid CF o C.A. Osasuna) en Tokushima Vortis. La segunda división japonesa suele comenzar a finales de febrero.