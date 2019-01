Open arms, mentes cerradas

En apenas unos días de 2019 hemos tenido la oportunidad de constatar en las costas del Estrecho que el fenómeno migratorio continúa. Cuatro frios días de enero de 2019 y varios centenares de africanos han vuelto a llegar en condiciones terribles a nuestras playas del sur de Europa.

El día de navidad, una embarcación de una ONG española Pro Activa Open Arms navegaba hasta Algeciras con un buen número de personas rescatadas en alta mar en el Mediterráneo central. Las leyes del mar determinan que los naufragos deben ponerse a salvo en el puerto seguro más cercano. Una vez más, la Italia de del xenófobo Salvini había cerrado sus puertas. Pero además, otros países cercanos, Malta y Francia también habían denegado la llegada del barco de rescate a puerto.

La Europa desde donde en el siglo XIX salieron millones de migrantes para buscar una vida mejor a otros continentes, fundamentalmente America (verios de estos millones italianos) cierra ahora sus puertas mostrando la peor cara de insolidaridad y falta de humanidad en un continente barrido por el gélido viento del populismo identitario neo fascista, que ha llegado también hasta Andalucía.

En el buque de Open Arms navegaban unas trescientas personas de diecinueve nacionalidades africanas (de Malí, de Somalia, Sudán, Costa de Marfil, etc.) huyendo no solo de la miseria, sino también de la guerra y la persecución, posiblemente muchos de ellos con derecho a protección internacional y por tanto, con derecho a solicitud de asilo. Entre ellos, la impactante cifra de unos ciento cuarenta menores no acompañados, muchos víctimas, al parecer, de violaciones y abusos.

Lo cierto es que todos ellos hubieran muerto si no hubiran sido rescatados por el buque de la ONG al que se denegó la entrada a los puertos europeos más cercanos.

Y una vez más, la llegada del buque a España, un gesto de dignidad en momentos de verguenza, ha sido aprovechada sin ningún tipo de escrúpulo por determinadas fuerzas políticas de distinto signo para intentar sacar rédito político, ya que, aparentemente, según las últimas elecciones andaluzas, es rentable defender una línea dura contra la migración y contra cualquier tipo de actuación de un Gobierno o dirigente político que muestre algo de compasión, humanidad, además de respeto por las obligaciones internacionales.

Cada vez parece más tenebroso el futuro de Europa, donde aprieta en bastantes países el egoismo identitario poniendo en peligro los valores de solidaridad, justicia, y respeto de los derechos humanos que construyeron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este difícil contexto, cada vez es más apremiante afrontar el desafío del fenómeno de la migración que no solo no va disminuir, por muchos muros que se levanten, sino que todo parece indicar se va a acrecentar por múltiples causas (conflictos interminables, el incremento de la desigualdad, la falta de doportunidades en el sur, el cambio climático, etc.).

Mientras no se alcance un acuerdo bien a nivel global o europeo para crear un marco seguro que canalice ordenadamente la migración, los más débiles y vulnerables serán siempre el objetivo de los que sin pudor y escrúpulo utilizan la demagogia del miedo para conseguir y controlar el poder.

Ya sea en Estados Unidos, Brasil o Andalucía.