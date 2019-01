De carrozas y cortes de tráfico

La Concejalía de Festejos afronta este año con especial ilusión la Cabalgata de Reyes. El departamento que preside María Ángeles Marín ha apostado por renovar este tradicional desfile con las nuevas y espectaculares figuras que encargó al muralista y escultor arandino Nano Arribas Lázaro.

El Ayuntamiento ha invertido 12.000 euros en este trabajo, de cuyo resultado se podrá disfrutar este año y los próximos.

A las seis de la tarde, como es habitual, partirá la comitiva desde el edificio de Las Francesas, para realizar el mismo recorrido de las últimas ediciones, por la avenida Castilla, haciendo una parada en el Ayuntamiento, donde los magos serán recibidos por la corporación municipal. Continuarán después por la calle Postas, Jardines de Don Diego y plaza de la Virgencilla, donde los reyes se dirigirán por la calle Isilla a la Casa de Cultura para recibir a todos los niños y niñas que quieran acercarse.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aranda ha dado a conocer los cortes de tráfico previstos por esta circunstancia y que afectarán a:

Confluencia C/ Las Francesas con C/ Antonio Baciero (no se puede ir hacia Plaza de la Hispanidad)

Confluencia C/ Júpiter con C/ Las Francesas (cortada)

Calle Condesa Mencía (salida a la Avda. Castilla)

C/ Rosales y Glorieta Rosales (Salida a la Avda. Castilla)

C/ Valdolé (Salida a la Avda. de castilla)

C/ Ruperta Baraya (Cortada la salida al Cruce de la Cadena)

C/ Burgos de Osma con Cruce de la Cadena (desvío hacia C/ Carretera de la Estación)

Plaza Rio Bañuelos (Tenerías) Imposibilidad de subir hacia Puente del Duero)

C/ Pedraja (cortada la subida hacia el puente del Duero)

Jardines de D. Diego confluencia C/ Miranda do Douro (en la rotonda se desviarán los vehículos en dirección Sta. Catalina)

Confluencia C/ Hospicio con Plaza de Santiago (No se puede bajar por C/ Carrequemada)

C/San Antonio, desvío por C/ El Carro

C/ San francisco, desvío por Avda. el Ferial y viceversa.

Jardines de Don Diego, prohibido en dirección parada de taxis.