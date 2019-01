El Eldense acaba la primera vuelta visitando al líder (S. 16:00 h)

El Grupo 6 de la Tercera División de fútbol encara la última jornada de la primera vuelta, 19ª de la competición liguera, y el C. D. Eldense (5º: 32 Ptos.) lo hace midiéndose esta tarde (16:00 h) en el estadio “La Murta” de Xátiva (Valencia), al C. D. Olimpic(1º: 36 Ptos.) en el encuentro que arbitrará el colegiado ilicitano Sergiu Claudiu Muresan que esta temporada ha arbitrado media docena de partidos de los que tres han acabado con victoria local, dos con empate y el restante con victoria visitante. Al Deportivo le arbitró el encuentro de la 10º jornada cuando empató a cero en el “Nuevo Pepico Amat” ante el C. D. Acero.

Antes del parón navideño, los dos equipos acabaron el año con empate. El Eldense empató a uno en su campo ante el colista Paiporta mientras que el equipo setabense arañó un punto en el del Ilicitano en un partido que acabó con empate a cero.

El Deportivo lleva cuatro jornadas sin perder habiendo logrado ocho de los doce últimos que se han puesto en juego y acudirá a visitar a un equipo que, a pesar de su inestabilidad institucional, está dando un magnífico rendimiento sobre el terreno de juego hasta el punto de que todos los equipos que han pasado por La Murta se han marchado de vacío excepto el Rayo Ibense que logró empatar a cero en la 15ª jornada liguera.

El técnico deportivista, David Bauzá tiene la baja de los defensas Joel Silva y Mati No Garbarino que se pierden el choque por sanción, aunque tiene a su disposición al resto de la plantilla incluido los últimos jugadores en llegar: Jesús Sánchez y Sergio Ortuño “Ortu” que podrían contar hoy con sus primeros minutos como futbolistas de la primera plantilla deportivista.

Jero López, entrenador del Olimpic, no podrá contar con el centrocampista Víctor Banegas aunque sí con el máximo goleador del grupo, ex del Eldense, Rubén Solano que lleva 13 dianas. Por primera vez, después de 10 meses ausente de los terrenos de juego, entrará en convocatoria el veterano portero de 39 años, Francisco José Fernández "Paco".