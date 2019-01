Gonzalo Caballero rechaza pactos con el PP tras las municipales

La dirección del PSdeG rechaza pactos con el PP tras las municipales. En un escenario político en el que las mayorías absolutas son improbables, Gonzalo Caballero deja claro en declaraciones a la SER que su partido apostará por alianzas con otras fuerzas de la izquierda. Se trata, dice, de visibilizar que hay una alternativa al gobierno de Feijoo en Galicia...."non vexo ningún escenario nos próximos tempos e nos próximos anos que permitan o partido socialista e o partido popular ter escenarios de pacto. Nos somos unha alternativa fronte a dereita, unha alternativa coa que se pode falar e dende logo temos a posibilidade de establecer con todo o arco parlamentario posibles acordos puntuais en proxectos de pais, dialogar, acordar e consensuar con espíritu de convivencia"

Caballero resta importancia a la baja del partido del ex-secretario general Pachi Vázquez. No le preocupa que él y sus afines impulsen candidaturas alternativas en la provincia de Ourense. Sobre su futuro, pone fecha a su entrada en el Parlamento. Será antes del verano, todavía sopesa si antes o después de las municipales...."o escenario normal que eu prevexo é que este ano entre no Parlamento Galego, que asuma responsabilidades que me poidan corresponder facer o fronte do grupo parlamentario socialista onde temos un magnífico voceiro que é Xaquín Fernández Leiceaga, presidente do partido, da miña executiva, e co cal teño un traballo moi intenso que facer. Nesa liña dende logo, sen poder darlle unha data precisa, si lle podo confirmar que probablemente de aquí o verán o secretario xeral do partido será diputado autonómico e a intención é que presida o grupo parlamentario"

Considera que el PSdeG-PSOE sabrá aprovechar el impulso que le da al partido el gobierno de Pedro Sánchez y afirma tajante que el PP está en caída libre....estamos dispostos a xogar todos os procesos electorais con todo o impulso dun partido que recuperou a sua forza, a sua iniciativa e a ilusión de moitos votamtes da esquerda fronte a unha dereita fragmentada pero que quere facer unha operación de ataque para volver o poder como sexa.