Masegosa quiere una victoria ante el líder de regalo de Reyes

El Xerez DFC recibe el lunes (17:00 horas) en Chapín, al actual líder del Grupo X de Tercera División, el CD Utrera. Una segunda vuelta "repleta de buen juego y conexión con la grada", ese es el deseo de Pepe Masegosa, técnico del equipo azulino en este recién estrenado nuevo año.

La primera parte de la competición acabó con sabor agridulce y con un sector de la grada criticando el juego del equipo y las decisiones del entrenador sevillano, por eso en la rueda de prensa previa al partido recuerda que “todo el mundo puede opinar y criticar, pero todas las críticas no son respetables si no están argumentadas. Las críticas hay que aceptarlas y yo consideraré las opiniones que me hacen crecer".

Sobre el comunicado emitido por la Junta Directiva hace unos días donde se apelaba a la unión, Masegosa comentaba que "me parece acertadísimo. La actitud de la directiva me parece ejemplar desde el día en el que llegó. Yo sé cuál es mi puesto, no hablo para alabar a la directiva porque lo único que tengo que hacer es ganar partidos, que los jugadores confíen en mí y saber transmitirle a la grada".

Ante las salidas del equipo de jugadores como Rojas o Regino, el técnico xerecista afirma que "ya hemos jugado muchos partidos sin ellos, cuando sale un jugador es porque se quiere mejorar. En esas salidas los máximos responsables son ellos y yo, y luego hay una parte responsabilidad del resto de compañeros y así se lo he hecho ver a todos".