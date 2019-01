Regreso triunfal de Ángela Salvadores

Acostumbrada a destrozar récords de precocidad, Ángela Salvadores afronta un nuevo reto en su brillante, pero aún corta carrera deportiva. A sus 21 años presume de varios triunfos internacionales con las selecciones de base, del triplete nacional con el Perfumerías Avenida de Salamanca o del subcampeonato de Europa de clubes en las filas del Sopron húngaro, equipo que abandonó semanas atrás por sorpresa y sin que fuera su deseo. Al mismo tiempo de abría otra puerta, la del regreso al baloncesto español.

La asturleonesa lo ha hecho a lo grande, consiguiendo su primer MVP como jugadora de la Liga Día (23 puntos (2/2 TL y 10/19 TC), 6 rebotes, 9 asistencias, 5 recuperaciones y 1 falta recibida para un total 32 puntos de valoración) después de tres encuentros en el cuadro lucense, que está ubicado en mitad de la tabla.

En declaraciones a Radio León, la escolta valoró el cambio: "mi rol es diferente; el último día jugué 40 minutos, tengo más tiros y protagonismo. También está bien". El sueño de la selección absoluta está presente, pero no de manera inmediata. "Yo me llamaría, pero ahora y en mi puesto están las mejores de Europa. Sé que llegará porque trabajo para ello y no tengo prisa", señaló.