"Tenemos lo mismo que perder que el Deportivo: tres puntos", Monteagudo

"De tú a tú", así xogará, segundo o míster, Alberto Monteagudo, o CD Lugo ante o Deportivo da Coruña. Incide o manchego en que os albivermellos respetan ó equipo local, pero non lle temen. "Tenemos lo mismo que perder: tres puntos. Hemos de hacernos valer por la trayectoria que llevamos. No vamos a salir a esperar a tener la oportunidad. Prefiero perder 3-0 con sensaciones de hacer goles que 1-0 y estar agazapado. No vamos a ir como equipo pequeño a esperar atrás y tener una oportunidad".

Para vencer a un rival coma o Deportivo, Monteagudo ten claro o que lle fai falta ó CD Lugo: " mantener nuestro sello". Pisar área contraria, rapidez co balón e xerar perigo. "Creo que nuestra manera de jugar puede hacerles daño por lo verticales que somos y la capacidad de ir a por su línea de cuatro. Ese es nuestro objetivo, mantener el sello en Riazor".

Pese a que non se mostrou moi en favor de varialo debuxo habitual do albivermellos, si cabe a posibilidade de ver a tres centrais, un deles sumado á defensa, probablemente Carlos Pita. As baixas de Miguel Vieira e Josete Malagón por sanción obrigan a barallar diferentes posibilidades defensivas. A máis probable? Avogar polo binomio conformado por Bernado e José Carlos, pese que non é a única según apunta o técnico manchego.

A Coruña viaxan cá ilusión de vencer e coa idea de"hacer daño al Dépor". Polo de agora ningún equipo da Liga 1,2,3 foi quen de vencelo Deportivo coma local, pero o equipo "va a pelear".

Coa chegada de xaneiro ábrense as portas ó mercado de inverno. Até o de agora asegura o míster que non se falou coa xogadores para evitar desestabilizalo equipo. "Todavía es pronto. No hemos hablado con ellos y también vamos a esperar a que los jugadores sean los que hablen con nosotros".