El Wolves medita sacar a Stevenson y Donovan del Jumilla por mejores ofertas

El mercado invernal será agitado en el Jumilla. El convenio de colaboración con el Wolverhampton, con sus peculiaridades, provocará que pueda haber hasta cinco movimientos estas semanas. El club vinícola ya ha comunicado al británico que prescinde de tres jugadores para la segunda vuelta: Ruddy, Will Randall y Aaron Simpson. Aunque lo que más preocupa a Leonel Pontes es la posibilidad de perder a Ben Stevenson y a Donovan Wilson, mediocentro y delantero referente respectivamente.

El Wolverhampton baraja ofertas interesantes por estos dos últimos, que han despuntado durante la primera vuelta en el Jumilla. Ha notificado a Pontes que no podrá utilizarles hasta que se aclare si finalmente se quedan en la plantilla vinícola o si se corta su préstamo para reubicarles en otro club, período de decisión que tampoco es exacto. Donovan Wilson ha sido una de las revelaciones del Grupo IV y Stevenson se ha hecho con la batuta del equipo junto a Manolo. Ambos llegaron a última hora en agosto y han cumplido con las expectativas.

El meta Ruddy, el extremo Will Randall y el lateral Aaron Simpson llegaron a ser titulares en diversos tramos de la primera vuelta, pero no lograron asentarse en el once inicial. Pedro Asensio quiere mejorar la plantilla y busca refuerzos que den un salto de calidad. Otro que ya dejó el club en su momento fue el mediocentro portugués Afonso Brito.