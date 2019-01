El PSOE ganaría las elecciones generales en la Región de Murcia con el 20,9% de los votos

El Partido Socialista ganaría las elecciones generales en la Región de Murcia con el 20,9 por ciento de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP como segundo partido en intención de voto, con el 18,6 por ciento de sufragios.

La tercera fuerza más votada sería Ciudadanos, que sumaría el 16,3 por ciento, y tras él se situaría Vox, con el 1,2 por ciento, y otros partidos, que sumarían igual representación.

En la encuesta de diciembre llama la atención el porcentaje de murcianos que aún están indecisos, que representan el 18,6 por ciento de los encuestados, el mismo índice que los que manifiestan que votarían al PP, la segunda fuerza en representación.

En cuanto a las elecciones europeas de mayo, el CIS revela un empate entre PP y PSOE con el 17,4 por ciento de los votos, seguidos de Ciudadanos (14%), Podemos (10,5), Pacma (1,2) y Vox (1,2).

No obstante, el porcentaje de murcianos que aún no han decidido su voto es el más elevado en esta encuesta sobre los comicios europeos ya que el 22,1 por ciento de los encuestados afirma no haber decidido aún a quién votar.

Asimismo, el 15,1 por ciento afirma que no votaría en esta convocatoria electoral y el 1,2 por ciento que emitiría un voto en blanco.

El barómetro del CIS sitúa a Albert Rivera como el político que más podría hacer, en opinión de los murcianos, por los ciudadanos de la UE en estos momentos y le otorga un porcentaje del 20,9 por ciento, seguido de Pedro Sánchez (19,8) y Pablo Casado (12,8).

Por otra parte, el 33,7 por ciento de los encuestados en Murcia opina que es "regular" la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, seguido de casi el 28 por ciento que la considera "mala" y un 17,4 por ciento que la ve "muy mala".

Asimismo, el paro es la preocupación más importante en este barómetro para el 44,2 por ciento de los encuestados en Murcia, seguido de la economía (39,5%) y la educación (18,6).