Presidir el Real Murcia le cuesta a Chema Almela la dirección del Área de Salud de Cieza

El sueño murcianista de José María Almela le ha acabado costando su puesto como director del Área de Salud de Cieza. Desde el Servicio Murciano de Salud se le venía advirtiendo de la posible incompatibilidad de su cargo con el de presidente del club de fútbol y se le solicitó la dimisión. Almela, que no lo entendía así, continuó alternando ambos cargos alegando que "la presidencia del Real Murcia no está retribuida. Además, la Junta de Accionistas iba a ser mucho antes, pero su retraso ha prolongado que yo sea el presidente más tiempo. No veía motivos para dimitir".

El gerente del SMS, Asensio López, tomó la determinación de relegarle en una de las Áreas de Salud con mejores números de la Región al no atender Chema Almela dicha petición. Ahora, el presidente del Real Murcia regresará a una plaza que tenía adjudicada previamente a su ascenso a la labor administrativa.