La Unión de Consumidores denuncia que las rebajas llevan más de un mes en Palencia

El próximo lunes día 7 de enero de 2018, comenzarán las rebajas de invierno como otros años, pues se mantiene dicha fecha más por costumbre que por ley. Pues llevamos más de un mes con descuentos generalizados en el comercio palentino, es por lo que una vez más la Unión de Consumidores de Palencia, solicita una reforma de la ley de Comercio de Castilla y León, pues la regulación de estas ventas favorece tanto a los comerciantes como a los consumidores, pues la liberalización de los descuentos, al final supone que el cliente no adquiera más que los productos que necesita.

Los consumidores deben de tener en cuenta, que los productos que se ponen a la venta en esta época deben ser los mismos que se están vendiendo durante todo el año, y el precio rebajado debe de ser el que constaba en el producto antes al periodo de rebajas.

Hay que tener en cuenta que no podrán ser objeto de rebajas los productos, que no se hayan puesto a la venta en condiciones de precio ordinario, con anterioridad ni la venta de los productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.

La modificación de la normativa, el art. 25 de la Ley de Comercio, da carta blanca a los comercios para decidir cuando comienzan las rebajas y NO obliga a que los productos tengan que llevar un mes antes en su stock para poder rebajarlos, únicamente se señala que deben de haberse puesto con anterioridad a la venta a un precio superior en el establecimiento.

Sólo podrán tener lugar este tipo de ventas en dos periodos estacionales que el comerciante determine que sean de su mayor interés comercial.

La duración de cada período de rebajas será libremente decidida por cada comerciantes, pero es obligatorio fijar el periodo de duración de dichas rebajas, y las fechas elegidas como inicio y fin de la venta en rebajas deben exponerse en los establecimientos comerciales en un lugar visible al público.

Como todos los años recomendamos a los consumidores que no compren impulsivamente, lo que puede suponer que se compre algo a lo que después no vaya a darse uso.

Para evitar estos impulsos en las compras, los consumidores, deberán de hacer un listado de productos a comprar, antes de salir de compras, así como poner un tope de dinero a gastar, para no deteriorar nuestra economía familiar. Controlando el consumo con el dinero de plástico, pues es más difícil controlar el gasto.

En cuanto al tema de las devoluciones, reiteramos que el consumidor debe tener en cuenta que cuando adquiere un producto, esté o no de rebajas, existe la obligación de cambiar un producto o devolver el dinero siempre y cuando este se encuentre defectuoso, roto o estropeado; cuando no se ajuste a las características descritas; cuando no sirva para el uso al que ordinariamente se destina o si se le ha indicado manifiestamente al vendedor que no sea apto para el uso especial que pretendemos darle.