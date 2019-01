Cabalgatas de Reyes Magos: horarios y recorridos

Pontevedra:



Sus Majestades los RR MM de Oriente, harán su entrada en Pontevedra a caballo, como es costumbre en los últimos años. Tras ser saludados por la Corporación Municipal, con el Alcalde al frente, los tres Magos saldrán del edificio del concello a las 10:45 horas hacia el Pazo Mugartegui.

Recorrerán a caballo las calles: Michelena, Peregrina, Paseo Odriozola, Pasantería, Sarmiento, César Boente y Praza da Pedreira. Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán la Recepción Oficial en el Pazo Mugartegui a las 11:00 horas de la mañana. Allí estarán recibiendo a todos los niños pontevedreses que se acerquen, dispuestos incluso a recoger las cartas de los más rezagados.

Cadena Ser

Sobre ruedas cumplirán con la tradición de recorrer distintos medios de comunicación locales, entre los que está Radio Pontevedra. A las 18:00 horas, la tradicional Cabalgata saldrá de la calle José Malvar, haciendo el recorrido habitual:

Loureiro Crespo, Benito Corbal, Plaza de la Peregrina, Michelena, Plaza de España y Alameda. Las tres carrozas de los Magos irán escoltadas por otras tantas, ambientadas con temáticas infantiles. Música en directo y malabares completarán la comitiva, sin faltar los camellos y sus regalos. Es costumbre que saluden a los niños a lo largo del recorrido lanzando caramelos. Siempre sin gluten.

Vilagarcía:

EL ayuntamiento de Vilagarcía ya tiene todo preparado para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. La Cabalgata saldrá a las 7 de la tarde desde la Praza da II República, junto al auditorio municipal, y hará el recorrido habitual, pero con una pequeña novedad este año que apenas modifica el trazado: se evita la Praza da Independencia, en obras, que será susituida por Edelmiro Trillo y un tramo de Padre Feijoó. Así el recorrido definitivo será: auditorio, avenida da Mariña, Conde Vallellano, Arcebispo Lago, Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo, Doutor Tourón, Praza España, Edelmiro Trillo, Padre Feijoó, Arapiles y Praza Ravella.

Participarán cerca de 600 personas, distribuidas entre catorce colectivos, y habrá un total de seis carrozas y se repartirán un total de 3500 kilos de caramelos, mil más que el pasado año. Y como es también tradicional, delante de la Casa Consistorial habrá instalado un belén viviente, desde aquí Sus Majestades se dirigirán al público, antes de retirarse al Salón Noble de la Casa del Concello, donde recibirán a todos los niños y niñas que lo deseen.

Poio:

Ás 18:30 a Cabalgata de Reis sairá dende o Pazo de Besada. Aquí tedes o percorrido:

Cadena Ser

Marín:

La Cabalgata iniciará su recorrido en el Puerto a las 18:00 horas. Finalizará en el Parque Eguren después de pasar por los principales puntos del municipio.

O Salnés:

En la Comarca do Salnés los Reyes estarán presentes también. En O Grove saldrán a las 18,30 desde el Colegio Valle-Inclán.

A la Illa de Arousa llegarán a caballo y la cabalgata se iniciará a las 17 horas.

En Ribadumia vendrán acompañados de Lady Bug y todo el mundo Frozen y harán un recorrido por las 6 parroquias de este concello a partir de las 18,30.

A Vilanova de Arousa llegarán a las 16:30 horas por primera vez en helicóptero, tras sobrevolar todo el casco urbano, aterrizarán en el parque O CABO. Serán recibidos por niños y autoridades y se subirán a un autobús antiguo para recorrer las parroquias y volver al casco urbano. Todos los niños que participen en la recepción recibirán un pequeño detalle. Han preparado 2.500.

Cambados también recibe a los Reyes con su desfile desde las 17 horas.

La Cabalgata Meis será de las más madrugadoras, a las 10:30 horas habrá una fiesta infantil en el pabellón de deportes con presencia de los MAGOS y una chocolatada.

Bueu:

Tras dúas semanas de intensa programación para a rapazada, o Concello de Bueu celebra este sábado a tradicional cabalgata dos Reis Magos que, segundo informa o concelleiro de cultura, Xosé Leal, contará con importantes novidades, sobre todo porque poñerá en valor as embarcacións tradicionais e a historia local.

O desfile de carrozas terá lugar ás seis da tarde e sairá desde a contorna do recentemente rehabilitado Estaleiro da Banda do Río ou de Purro, pasando polas rúas Francisco Escáneo, Pazos Fontenla, Castelao, para culminar diante do Concello. E como en toda cabalgata non pode faltar a diversión, haberá espectáculo pirotécnico e repartiranse uns 450 quilos de caramelos libres de alérxenos aptos para todos e todas. Ademais contarase coa actuación dunha charanga, espectáculo de pompas e animación con diversos personaxes de conto. Segundo apuntou Leal, “pretendemos unir a tradición e a modernidade, de xeito que as carrozas levarán embarcacións tradicionais”, unha tarefa na que colaboran estreitamente a Asociación Os Galos e as ANPAS do municipio.

Lalín:

Los Reyes Magos llegarán a Lalín a las 17:30 del sábado 5 de enero para participar en la cabalgata, después de visistar a los mayores de la localidad. La cabalgata recorrerá las calles de Lalín saliendo de la Casa da Xuventude.

Recorrido de la cabalgata:

Casa da Xuventude

Praza da Marina

Calle D

Calle Luis González Taboada

Avenida de Bos Aires

Calle Joaquín Loriga

Calle Principal

Calle Ramón Aller

Calle Colón

Praza da Igrexa

Silleda:

Os Reis Magos chegarán este sábado a de novo a Silleda para vivir cos nenos e nenas outra xornada de ilusión. Melchor, Gaspar e Baltasar arribarán á Casa da Cultura para ser recibidos ás 18:00 horas polo alcalde, Manuel Cuiña, entre outros representantes municipais.

Logo da recepción e do xa tradicional saúdo dende o balcón, está previsto que dé comezo o tradicional percorrido da Cabalgata, integrada por 3 carrozas e un tren turístico. Estarán acompañados en cadansúa carroza por nenos e nenas de Silleda que participan como paxes na comitiva real de Melchor, Gaspar e Baltasar.

A cabalgata organizada dende a Concellaría de Cultura discorrerá polas ruas Progreso, Avenida do Parque, María Colmeiro, Venezuela e rúa Outeiro, rematando na praza Juan Salgueiro de Silleda , onde se servirá chocolate con churros gratis para todos os asistentes, unha vez que as Súas Maxestades reciban aos nenos e nenas para recoller as súas peticións.

Ponte Caldelas:

Melchor, Gaspar e Baltasar sairán en Cabalgata ás 18.00 horas dende a praza do colexio Cordo Boullosa, para subir pola rúa Concepción Arenal, xirar pola avenida de Pontevedra e continuar ata a Casa da Cultura, avenida de Marín e remate na praza de España. Un percorrido polo que se repartirán moitos quilos de caramelos.

O evento, que está organizado pola asociación local de comerciantes, Coempo, coa colaboración do Concello, inclúe este ano catro carrozas, unha por cada rei e unha cuarta decorada con motivos de Disney.

Ao remate do periplo polo centro urbano, os Reis Magos recibirán a tódolos rapaces dentro da carpa para darlles un agasallo. A festa contará tamén co aliciente de que se servirá chocolate con rosca típico destas datas, que chega por xentileza das asociacións de mulleres rurais do Verdugo e de Xustáns, así como de Coempo.

Moraña:

Ás 16:30 horas sairá a Cabalgata pasando polas aldeas do Concello. ás 19:00 horas está previsto que acabe o percorrido en Santa Lucía, donde desfilará polas rúas do pobo.

Barro:

Os Reis Magos chegarán ao Pazo da Crega de Barro ás 17:30 do sábado día 5 dende onde saíra a Cabalgata ás 18:30 ata a Nave da Música.

Durante a recepción aos Reis no Pazo actuará o Grupo de Danzas Amor Ruibal e na Nave da Música os Reis recibirán aos nenos e nenas e faranlle entrega dun agasallo a todos eles.

Alí haberá unha festa infantil na que ademais de facer entrega dos premios do Concurso de Postais de Nadal e da Campaña Mercar en Barro, se repartirá chocolate con rosca a todos os asistentes.

Cerdedo-Cotobade:

Saldrá a las 10:30H para recorrer las parroquias. Por la tarde recepción en la Plaza del Concello de Cerdedo con animación y chocolatada.

Forcarei:

Salida 18:30 de Soutelo de Montes, pasará por Cachafeiro y llegará a la Plaza da Igrexa de Forcarei a las 19:30h. Los Reyes estarán con los niños tras la recepción de la alcaldesa. Recogerán sus cartas y repartirán 300 bolsas con un regalo y un lote de caramelos.En el bajo de la iglesia compartirán una chocolatada.

O Barbanza:

En el Barbanza también está todo preparado, en Ribeira las carrozas están inspiradas este año en el tema de las civilizaciones y saldrán a las 6 de la tarde desde el Puerto. En Boiro 8 carrozas harán el recorrido que saldrá desde Lampón a las 17,30.

En Rianxo llegan por mar sus majestades a las 6,30 y habrá un posterior desfile y en A Pobra la salida está prevista a las 5,30 y durante el recorrido se hará una parada para visitar el Belén viviente situado en la Praza Maior.

Valga es el único concello que reserva para el día siguiente, el 6, su tradicional Cabalgata que tendrá lugar de mañana.

Hospital Montecelo:

As súas Maxestades os Reis Magos de Oriente visitarán o Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra para entregar caramelos e obsequios aos nenos e nenas. O acto terá lugar ás 17,00 horas, no salón de actos do hospital Montecelo.