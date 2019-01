Valdeolmillos: "Hay que confiar en el trabajo y la calidad"

Sergio Valdeolmillos está preocupado. Se le nota en sus gestos, en su forma de hablar, en su discurso. Se le nota porque no termina de dar con la tecla para que el Delteco GBC termine de despegar. Está preocupado porque se trabaja mucho y bien en Illunbe, pero luego los partidos se pierden por falta de calidad. Y es consciente de que el tiempo se agota. Ganar en Lugo al Breogan es tan complicado como fundamental.

-Menos pérdidas de balón. “De un tiempo a esta parte somos el equipo que más balones perdemos de la liga, y eso nos genera un proceso de frustración y ansiedad, y eso es importante controlar si queremos sacar algo bueno de Lugo. Por eso debemos pensar en nosotros mismos porque nos vamos a encontrar un pabellón con una afición muy enchufada. Debemos ser capaces en el comienzo de partido estar muy intensos y que no cojan rachas positivas”.

-Visita al Breogan. “Es un partido importante, pero hay que ser realistas y saber como somos. Competir si competimos, tenemos esa capacidad de mejora, para mi por la línea que vamos es la adecuada y hay que corregir cosas, que el 99% de esas cosas no son entrenarles”.

-Nervios. “Genera presión que te veas abajo y que tía rivales directos sumen. Por eso ahora tenemos que ganar, porque sino te vienes abajo”.

-La fórmula, clara. “Hay que confiar en el trabajo y en la calidad. Debemos ver quiénes somos y como son los rivales. A veces esta bien y otras veces esta frustrada, depende del momento”.

-Irregulares. “Tenemos una línea adecuada, pero no llegamos a competir 40 minutos. Hay que ver si contra equipos de la tabla media somos capaces de competir todo el partido. Tenemos que mirarnos en nosotros y pensar en aquellas cosas que podemos mejorar, porque eso mejorará el nivel competitivo”.

-Clave para ganar al Breogan. “Hay que hacerle pensar, no podemos competirle de tú a tú, porque ellos están con más confianza que nosotros. Saber cortar sus rachas, competir emocionalmente contra un pabellón lleno, contrarrestar el juego de Breogan. Vienen de ganarle al Madrid y al Andorra, y lo que le ha dado el salto de seguridad es el triunfo en la prórroga contra Fuenlabrada”.

-Sin regalo de reyes. “Ya pedi en si momento, y no era mucho, que era lo de Sanadze. Y el club me dijo que no podía, pero lo tengo que respetar porque no me han engañado nunca, me dijeron que el equipo que se hiciera era con el que había que tirar hasta el final. Desde hace tiempo noté deficiencias a nivel colectivo en el equipo y que se puede mejorar, pero no es posible”.