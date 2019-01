Machín: "Morata es un gran goleador y futbolista importante a nivel mundial"

El Sevilla arranca un frénetico y duro mes de enero recibiendo al Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán. "Es uno de los equipos más competitivos que hay en Europa. Si somos capaces de estar cerca de nuestro 100% podemos ganar a cualquiera pero tenemos que estar prevenidos en muchas cosas para hacerlo el domingo" ha declarado Pablo Machín minutos después de dirigir un multitudinario entrenamiento con mas de 20.000 aficionados en el estadio sevillista. "Esperemos que este baño de masas nos ayude para ganar el partido" ha indicado el entrenador que ha vuelto a insistir en que "con la salida de Muriel y porque nos quedamos cortos en verano hacen falta fichajes y el club lleva trabajando meses en este tema. Los jugadores que tenemos nos han traído hasta la posición que tenemos en liga pero por la exigencia física de nuestra forma de jugar nos hara falta fondo de armario en esta temporada tan ilusionante".

De modo más concreto se ha referido a los rumores que colocan a Morata en la órbita del Sevilla para llegar en calidad de cedido. "No vamos a descubrir a este jugador. Es un gran goleador y un futbolista importante a nivel mundial y que yo ya lo sufrí cuando estaba en el filial, pero no debo distraerme de mi trabajo que es sacar lo mejor de los jugadores que tenemos y no puedo perder tiempo en otra cosa. Están peinando el mercado y cuando me den opciones a elegir les daré mi opinión, y cuando los tengamos aquí ya los valoraremos" , señaló Machín que se mostró satisfecho ante la posibilidad de que Caparrós ya haya cerrado el fichaje de Munir para la próxima temporada. “Es buena noticia que haya ya fichajes para la próxima temporada".

En cuanto a las renovaciones de Banega y Sarabia el técnico sevillista afirmó que "los ve muy implicados en el trabajo y que la decisión es de ellos. El club ha hecho un esfuerzo grande en las ofertas y decidirán ellos, pero no me transmiten la intención de salir del club" indicó el soriano que afirmó también que "no espera más salidas de jugadores en este mes de enero".