Setién: "Veo un partido complicado, los últimos rivales del Huesca las pasaron canutas"

El Betis jugará su primer partido del recién estrenado 2019 ante el colista de Primera División, el Huesca. Un partido bastante propicio para poder estrenar el año como el pasado, con una victoria que mantendría al equipo en la zona europea de la clasificación. Setién dispone de lo justo, de hecho, ha tenido que convocar al canterano Tellado, futbolista de banda derecha, para completar la convocatoria de 18. Y es que a las bajas de Junior y Sidnei se unen las de Sergio León e Inui, que no pudieron completar la sesión de entrenamiento del viernes, además de Kaptoum, quien con una lesión muscular estará varias semanas de baja.

"El Huesca es un equipo que sólo ganó en la primera jornada pero que en los cuatro últimos partidos no mereció perder ninguno. Esa es la realidad. No vamos a decir que no vamos allí como favoritos, porque en teoría tenemos que ganar este partido, pero el fútbol algunas veces se complica. Y los cuatro equipos que han jugado contra el Huesca en el último mes la han pasado canutas para superarles. De hecho, es de los equipos que más remata a portería, un equipo atrevido, que hace muchas cosas bien. Veo un partido complicado y tendremos que hacer las cosas muy bien para sacarlo adelante. Y así se lo hemos transmitido a los futbolistas", ha comentado el técnico bético en la previa.

Setién habló también de otros asuntos:

El momento actual: "Veo bastante bien al equipo, muy motivado. Han venido bien tras las vacaciones, con ganas de afrontar el partido y sacar los tres puntos".

El frío de Huesca y el terreno de juego: "Es verdad que va a hacer mucho frío pero el estado del terreno de juego no tiene nada que ver con el de Luxemburgo. El campo del Huesca está espectacular, lo cuidan muchísimo y, por mucho frío que haga, no va a ser un impedimento como en Luxemburgo, que además de helado no tenía hierba y era prácticamente imposible controlar el balón".

Fichajes: "Todos somos conscientes de las necesidades que tenemos y de la situación que está el club. No es que lo pida yo, es que nos pongamos de acuerdo todos, que nos ponemos de acuerdo siempre para mejorar el equipo".

El supuesto interés del Barcelona si no sigue Valverde: "A mí pregúntame del Betis. Ya he respondido varias veces sobre esto: tengo contrato con el Betis, estoy muy bien aquí y sigo trabajando ilusionado. Me halagan todos los equipos que se interesan por mí, claro. Yo soy una persona respetuosa con todo el mundo".