Te enamora y te mata a la vez. Difícil sentir de una forma más real, pura pasión a flor de piel. Todas esas sensaciones son las que despierta el juego de este Levante entre las gradas de Orriols. Capaz de lo mejor y de lo peor en una fracción de segundo.

Bono, el guardameta marroquí, se erigió una vez más en el héroe del Girona, pero una falta de atención en la organización de una barrera y la picardía de Granell permitieron que Portu sacara un rédito inimaginable a una acción más que previsible.

De un remate de Jason Remeseiro en el minuto 70, con ocho jugadores granotas ansiosos de balón en el área del Girona y con (1-1) en el marcador, se pasó a un contragolpe que acabó con la expulsión de Sergio Postigo y el segundo gol del equipo catalán en su segundo disparo entre palos.

Sin embargo, a este Levante no se le puede subestimar por herido que esté, porque tiene un punto de orgullo, de raza, de fe en todo lo que hace que le permitió empatar e incluso ganar de forma más que merecida.

Me gusta mucho lo que veo, me genera una enorme confianza el fútbol que despliega el equipo de Paco López, pero también me inquieta la facilidad con la que los rivales son capaces de encontrar la portería de Oier.

No sabría decirles en qué punto se podría encontrar el equilibrio porque la estructura de equipo y los mensajes que se emiten desde el banquillo son para jugar a corazón abierto, sabiendo que algún día no saldrás vivo del quirófano.

Este Levante se ha currado los 23 puntos que lleva en la clasificación, los ha sudado y de paso también ha hecho sudar a sus aficionados que no paran quietos en la butaca, exaltados por otra bicicleta de Morales, por otro soberbio partido de Bardhi que sigue creciendo como jugador y por las galopadas de Toño o de Jason que se dan asistencias en el área del rival.

En la lista de deseos para el 2019 seguro que Paco López habrá pedido entre sus prioridades mucha salud para su plantilla y en especial para José Campaña que es una pieza vital y clave sobre la que pivota todo el Levante. Prohibido resfriarse o el equipo cogerá una buena pulmonía.

La anécdota se circunscribe a otra titularidad en cuenta gotas de Nikola Vukcevic y mi percepción es que el montenegrino solo compareció, se le vio algo más implicado, pero no fue determinante, ni tuvo influencia alguna sobre el juego. Pasó desapercibido y causó indiferencia, que es justo lo contrario que transmite la escuadra dirigida por el técnico de Silla.

Ficha Técnica:

Levante: Oier, Jason (Coke, m.70), Rober, Postigo, Cabaco, Toño (Dwamema, m.85), Bardhi, Campaña, Vukcevic (Boateng, m.63), Roger y Morales.

Girona: Bono; Pedro Porro, Jonás Ramalho (Alcalá, m.90), Bernardo Espinosa, Juanpe, Àlex Granell; Douglas Luiz, Aleix García (Valery, m.83), Borja García; Portu (Lozano, m.73) y Stuani.

Goles: 0-1, m.30: Portu. 1-1, m.58: Morales. 1-2, m.71; Aleix García. 2-2, m.86: Coke.

Árbitro: Undiano Mallenco (C. Navarro). Amonestó por el Levante a Bardhi y Toño, y por el Girona a Stuani. Expulso al local Postigo, por doble amonestación, en el m.68.