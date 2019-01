En 2018 perdieron población 183 municipios de Ávila

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos definitivos del padrón que confirman que la provincia, a 1 de enero de 2018, tiene 158.498 habitantes. Ha perdido 2.202 habitantes, un 1'37% de los que estaban empadronados el 1 de enero de 2017.

Se confirma también que Candeleda pierde la categoría de municipio de más de 5.000 vecinos, lo que implica menos recursos económicos procedentes del Estado y que su ayuntamiento pasará a tener nueve concejales y no trece como hasta ahora.

Los que pierden

Hay 158 municipios que han perdido población. Si hablamos en términos absolutos es la capital el que encabeza la lista ya que ha perdido 492 vecinos en un año. Arenas de San Pedro, con 102 menos, y El Herradón de Pinares, con 75 menos, ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente.

Fuente: INE / Cadena Ser

Porcentualmente el municipio de la provincia más castigado por la despoblación es Navaquesera. Este municipio de la comarca Alberche-Pinares ha pasado de 21 vecinos a 16, un descenso porcentual de casi el 24%. Eso le convierte, junto a Moraleja de Matacabras, en el municipio con menos habitantes de la provincia. Navaescurial, en la comarca Barco-Piedrahita, ha perdido el 16%. Y de nuevo en tercer puesto está El Herradón de Pinares, ya que los 75 vecinos que ha perdido suponen el 15% de los 480 que tenía en 2017.

El caso más sangrante es el de Candeleda, que solo ha perdido cuatro vecinos, pero que cambia de categoría al pasar de 5.002 habitantes en 2017 a 4.498 en 2018.

Los que ganan

Viñegra de Moraña encabeza la lista de los pueblos que más población han ganado según el Instituto Nacional de Estadística, con un incremento del 21% al pasar de 48 a 58 vecinos empadronados a fecha 1 de enero de 2018. Pero en este caso los números engañan. El alcalde, Carmelo González, asegura que no han crecido, más bien al contrario, y explica el dato en que desde hace años venían solicitando que se modificaran los datos del padrón porque no eran reales. Parece que se ha hecho esa corrección y por eso la estadística refleja ese aumento que no es real. Después está Vadillo de la Sierra, con un incremento del 17% al pasar de 57 a 67 habitantes.

Y llama la atención el caso de Villanueva de Ávila. En un año ha ganado 30 vecinos y es el que más ha crecido en términos absolutos, según el INE.

En total son 51 los municipios que han ganado población.