Soria mantiene la ilusión en el Sorteo del Niño de este domingo

Después de tantos años, casi no es noticia, sino algo ya tradicional: Soria vuelve a ser la provincia con la mayor consignación media por habitante para el Sorteo del Niño de este domingo, con 54,87 euros por vecino, de manera destacada, ya que la media regional es de 28,43 euros y la nacional, de 18,39. Miguel Madruga, delegado de SELAE en Soria reconoce que es ya habitual: “En el gasto por habitante seguimos siendo, como desde hace varios años por los premios que hubo entre 2006 y 2012, los que mayor consignación habitante tanto en Navidad como en El Niño”.

El año pasado, la venta media en Soria fue de 46,43 euros por habitante. De momento, aún no hay datos de venta, pero todo apunta a que se pueda incrementar la cifra media del pasado año, ya que pese a que los premios del Gordo de Navidad pasaron de puntillas, no se ha perdido ilusión. “Por lo que he visto cuando me he dado un paseo por el centro de la ciudad es que las administraciones de Lotería están llenas y con colas, así que yo creo que la gente mantiene la ilusión perdida de Navidad a ver si la recuperan en el sorteo de El Niño”. En Soria el Gordo del Niño ha caído en dos ocasiones: en 1997, en la capital, y en 2012 en San Leonardo de Yagüe.

Con 700 millones de premio, los más importantes son: Un Primer Premio de 2.000.000 de euros por serie; un Segundo de 750.000 euros por serie. - Un Tercer Premio de 250.000 euros por serie. Madruga aclara que la creencia de que en El Niño hay más y mejores premios es relativa. “En realidad es lo mismo, porque en todos sorteos de loterías y empezar de parte 70% en premios. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de El Niño como hay más reintegros se recupera un poquito más, porque hay más premios pequeños pero en realidad la distribución de premios es la misma en todos los sorteos”.