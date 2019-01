Las cartas a los reyes de los toledanos traerán muchos juegos eróticos

Probablemente no todos quieran contarlo cuando les preguntan por sus deseos para la noche de Reyes, pero lo cierto es que estos días en las tiendas eróticas no dejan de recibir cartas con pedidos muy concretos y sugerentes para los toledanos.

Lorena González, psicóloga-sexóloga y propietaria de la Tienda erótica "Onna" de Toledo, nos ha contado en el programa "Hoy por Hoy Toledo" que en las últimas semanas no dejan de recibir encargos en su tienda del polígono de Toledo, donde no paran..."También los adultos, nos dice, quieren recibir sus juguetes". Entre los más demandados: "Los vibradores, y los objetos de salud sexual como las esferas ginecológicas o bolas chinas, son los que mas se venden", aunque también la lencería, demandada no sólo por ellas. "Cada vez son mas los hombres a los que les gusta disfrazarse para evitar caer en la monotonía".

Escucha aquí la entrevista completa.