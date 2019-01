Mis favoritos de 2018

Adiós al 2018.

¿Os ha pasado volando? Para mí ha sido un año convulso, con cambios y, haciendo balance, me he dado cuenta de que también ha estado lleno de planes chulos en buena compañía. Así que gracias desde aquí (que sé que más de uno me lee) a los que lo habéis hecho posible. Para despedir estos doce meses en el blog no sabía muy bien qué clase de publicación preparar, así que he recurrido a un clásico en internet pero que yo nunca había escrito: una recopilación de favoritos. Ya sé que no soy precisamente un líder de opinión, pero estoy segura de que os descubriré alguna cosilla chula con mis recomendaciones. ¡¡Allá vamos!!

Una artista: Rosalía

Ya sé que es demasiado obvio, que está de moda y que todo el mundo habla de ella, pero es que me encanta. Rosalía me ha conquistado, primero con sus singles y sus videoclips dirigidos por la productora Canada, luego con sus actuaciones, como lo que es, una gran diva, y por último con sus entrevistas. Me parece una chica luchadora con la cabeza muy bien amueblada y que el éxito que está consiguiendo es gracias a su esfuerzo. ¿Estáis de acuerdo o creéis que es una moda pasajera?

Una canción: Tú si sabes quererme de Natalia Lafourcade

El tema está integrado en el disco Musas, que la artista mexicana interpreta junto a Los Macorinos, y aunque creo que data de 2017, yo la he descubierto este año y no he dejado de ponerla durante meses (también mientras escribo este post). Me gusta su ritmo, su letra, incluso la forma de moverse de Natalia Lafourcade en el videoclip. Todo un acierto que me hizo redescubrir a esta cantante y que me llevó a otros temas como Hasta la raíz o Lo que construimos. Ya soy fan absoluta.

Una película: Los increíbles 2

Aunque dicen que segundas partes nunca fueron buenas, en las películas de dibujos animados parece que no se tiene por qué cumplir esta norma. Y si no, qué me decís de la saga de Toy Story, cada cual mejor. Estuve a punto de recomendaros otras películas como Bohemian Rapsody o la española Campeones que he visto recientemente y ambas me han gustado mucho, pero dada mi escasa memoria, decidí bucear un poco en internet y recordar las pelis de este año. Cuando encontré Los increíbles 2 ni me lo pensé, Me gustó su humor, en la línea de la anterior, y sobre todo el nuevo enfoque feminista en el que la madre es la protagonista y al padre no es que le siente del todo bien. No os cuento más.

Un restaurante: Koh Lanta

Es mi lugar favorito desde hace meses. Tardé en poder probarlo ya que al principio era imposible conseguir mesa pero ¡oh, una vez que lo hice! He vuelto decenas de veces. Es absolutamente maravilloso. Su Pad thai me ha conquistado, no solo a mí si no a todas las personas que me acompañaron en cada visita. Todas coinciden en la misma opinión. Incluso gente que ha estado en Tailandia, asegura que es el único Pad Thai que sabe como el asiático. ¿Qué opináis?

Un libro: Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort

La primera edición de este libro es de octubre de 2016, pero yo lo leí este año y lo disfruté muchísimo (bueno, claro, si no fuera así, no estaría entre mis favoritos). Advierto que no es para todos los públicos, es íntimo, tranquilo pero muy fácil de leer y que te hace pensar y mucho. Mujeres que compran flores cuenta la historia de cinco mujeres muy diferentes, cada una con su historia particular, y todas ellas reflejan el peso que todavía a día de hoy soportan las mujeres en diferentes facetas de la vida. Muy recomendable, en especial, para todas las que estáis detrás de la pantalla.

Una ciudad: Bilbao

Hace unos años me propuse conocer más España y Galicia. Había viajado fuera pero ni siquiera conocía lugares tan nuestros como Ribadeo, Combarro o incluso Sanxenxo. Ahora, que por diferentes motivos no puedo realizar grandes viajes, he aprovechado para cumplir con mi propósito: escapadas de fin de semana por Galicia y vacaciones en ciudades españolas. He redescubierto Madrid y Barcelona y conocido nuevas localidades como Bilbao y esta localidad, puede que por ser una novedad, me ha enamorado. Me ha parecido una ciudad que ha sabido reinventarse desde el pasado industrial hasta el presente cultural. De hecho, os hablé de ella en un post que podéis leer aquí. Mi visita la aproveché cuánto pude y eso que mi viaje fue exprés, ya que era un road trip que incluía otros descubrimientos como Cabárceno o Santillana del Mar. Una ruta, la del Cantábrico, que todo el mundo debería hacer.

Una serie: Arde Madrid

Me gusta más recomendar cosas desconocidas que algo de lo que ya habla todo el mundo y que ha tenido toda la promoción necesaria y más, pero es que no puedo evitarlo, si me gusta, me gusta y Arde Madrid me ha encantado. Es una idea original, divertida e irreverente. Creo que tampoco es apta para todos los públicos, pero si os gustan las historias diferentes y aprecias la fotografía en una peli, os gustará Arde Madrid. Muy en la línea de los trabajos que hace Paco León y, aunque él es el director, la idea original y la que dicen que de verdad ha investigado durante años para que esto fuera posible es su pareja, Anna R. Costa. Por cierto, se agradece que los capítulos sea cortos, de 30 minutos, para poder ver en cualquier momento.

Un descubrimiento: Sen pan

Sen Pan es un restaurante de A Coruña que abrió hace más de un año en Federico Tapia número 20 y que yo descubrí hace poco paseando por delante de él. Estaba vacío así que desconfié, pero su carta me atrajo, y fue por ella que nos lanzamos a probarlo. Todo un acierto. La filosofía es mezclar sabores asiáticos con ingredientes gallegos y de calidad: repollo de Betanzos, pollo de corral, ternera gallega, cerdo alimentado con castañas... No sé si todo es tan bueno como dicen, pero el resultado es increíble. Nosotros probamos dos salteados al wok, tienes que elegir la base (arroz, noodles, tallarines...), los ingredientes y la salsa, aunque yo prefiero dejarme aconsejar. Me quedó por probar sus "molletes al vapor" que creo pretenden ser una especie de dumplings a la gallega, así que volveré.

Hasta aquí mis grandes recomendaciones de 2018. ¡Claro que puede haber muchas más, pero había que elegir! En todo caso, recordaros que todas las cositas que me van gustando las guardo en mis stories de Instagram, así que ya podéis empezar a seguirme allí también eh! Mientras contadme vuestros descubrimientos del año que acaba de terminar.

No me enrollo más, solo desearos un muy feliz 2019. Como queráis y podáis en compañía de quien os apetezca. Eso sí, espero que nos sigamos viendo por aquí.