Los Reyes ya están en Gijón

El Príncipe Aliatar, que por cierto cumple hoy 40 años participando en la cabalgata gijonesa, y los Reyes Magos llegaban a Gijón en un helicóptero que aterrizaba en el Cerro de Santa Catalina, junto al Elogio del Horizonte, eran en torno a las diez y media de la mañana, lo hacían con un fuerte dispositivo de seguridad donde hubo que respetar rigurosamente los espacios acotados para ver de cerca a sus magestades. Como cada año el punto más accesible para no perderse detalle ha sido la plaza del Marqués, donde llegaban a las 11 y donde han acompañado a las familias deseosas de demostrarles su cariño.

Ya por la tarde, la cabalgata saldrá a las seis y media de la tarde del colegio público Begoña en el barrio de Viesques y recorrerá tres kilómetros y medio por toda la ciudad hasta llegar a los Jardines de la Reina. Recorrerá las siguientes calles:

C/ Poeta Ángel González, C/ Anselmo Solar, Avenida de la Costa, Avenida de Castilla, C/ Emilio Tuya, C/ Menéndez Pelayo, Avenida de La Costa, C/ San Bernardo, Plaza del Instituto, C/ Jovellanos, C/ Los Moros, C/ Munuza, Plaza del Carmen, C/ Felipe Menéndez y fin en la Calle Marqués de San Esteban (Jardines de la Reina).

En el desfile participarán 1.200 personas distribuidas en 50 grupos, con 10 bandas o grupos musicales, entre ellos y hasta 8 carrozas. Por orden de desfile: Bandona de Gaitas Villa de Xixón con más de 60 gaiteros., Banda de Gaitas Piedad, Banda de Gaitas Pepe Blanco, Asociación Musical Virgen de la Vega, Asociación Musical La Cena, Asoc. Musical Siete Palabras de Jesús en la Cruz, Grupo Percusión de las Charangas de Gijón, Banda de la Venerable Real y Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Banda Santo Sepulcro Esperanza de Vida, Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza.

Este año se incorporan una veintena de acróbatas que acompañan a la carroza de la Artes, una de las novedades. Otra será la participación de varios coches seat 600.

Una vez finalizada la Cabalgata, sus Majestades se dirigirán a los gijoneses congregados en la Plaza Mayor, desde el balcón de la Casa Consistorial.