El Cádiz arranca el año con derrota

Derrota del Cádiz que cae de forma justa ante Osasuna. Los de Cervera perdieron sin ofrecer buena imagen. La seña de identidad del equipo no apareció en ningún momento y no ofreció siu nivel habitual.

Los primeros minutos de partido fueron muy disputados y con los dos equipos buscándose de forma descarada. Los locales querían llevar algo más el peso del partido y proponían, pero los de cervera respondían casi que de inmediato.

Se acercaban los navarros a la portería del Cádiz y los amarillos a la contra sobre todo por el costado izquierdo con llegadas de Jairo que ponía centros, pero que no encontraba remates ni en Lekic ni Manu Vallejo.

En una de esas acciones, Jairo tocaba la pelota atrás donde aparecía Álex Fernández y el pelirrojo ponía el cero a uno en el marcador. Controlaba el madrileño la pelota con la diestra, recortaba al defensor navarro y la ponía en la cruceta más lejana con la pierna izquierda.

Era el minuto veinte de partido cuando los amarillos se adelantaban, pero desde ahí los locales se adueñaron del partido. Los navarros empezaron a dominar de forma clara y a los seis minutos empataban el partido. Los de Arrasate llegaban por los costados con facilidad y ponían centros atrás que creaban mucho peligro en la portería de Cifuentes. Así llegó el primero y luego el segundo. Entre los dos goles diez minutos y varias ocasiones de gol.

Los cadistas se aproximaron al marco rival en los últimos minutos de la primera parte y la ocasión más clara la generó Manu Vallejo, el canterano no fue capaz de igualar el partido y por un gol abajo en el marcador se terminaba la primera mitad.

Al descanso movió ficha el entrenador del Cádiz y colocó a Aketxe en el lateral izquierdo. Brian Oliván se retiró del terreno de juego el míster colocó en el carril del tres al jugador vasco.

Los de Cervera no crearon ninguna ocasión en los quince primeros minutos de la segunda parte. El entrenador cadista dio entrada a Salvi en lugar de Jose Mari, pero el sanluqueño tardó en entrar en el partido.

Una buena ocasión tuvo Jairo, pero el canario no pudo controlar un centro que llegaba desde el lateral derecho. Luego bajó el ritmo del partido, Osasuna controlaba más los tiempos y tuvo las más claras hasta el momento en la segunda mitad. La espalda de Aketxe era el camino de los locales y hasta en dos ocasiones se plantaron solos ante el portero cadista, pero los navarros no fueron capaces de ampliar el marcador.

Romera entraba en el partido, Aketxe pasaba a la media punta, Jairo cerraba en el lateral izquierdo y los amarillos lo debían intentar a la desesperada.

Los minutos corrían en contra del Cádiz que no arriesgaba y no sabía cómo meterle mano a Osasuna en los últimos minutos. Los jugadores perdieron la fe en el poder remontar y la lógica mandaba en el partido. Sin ocasiones, ni presión, los amarillos acabaron perdiendo de forma justa. Así salen los cadistas del play off de ascenso antes de recibir el próximo viernes al Granada.