Sufrir como modo de vida

Como era de esperar, no tuvo un partido plácido el equipo santiagués que tuvo que pelear hasta la extenuación y última décima de partido el triunfo ante el MoraBanc Andora que acabó cediendo ante el Monbus Obradoiro (69-68). Un Obra que se complicó en el último cuarto de hora un partido que llegó a ganar por 17 de puntos.

Con una gran defensa y apoyándose en la muñeca de Kyle Singler, el Monbus Obradoiro empequeñeció en el primer cuarto al Andorra, incapaz de correr. Fue un batalla táctica.

Moncho Fernández sabía de la importancia de evitar las transiciones del equipo de Ibon Navarro y sus jugadores lo hicieron a la perfección.

Pegó un estirón el Monbus Obradoiro tras un tiempo muerto de su entrenador (17-10) pero su notable trabajo apenas tuvo premio porque con dos triples seguidos, el último de Guillem Colom sobre la bocina, el Andorra volvió a apretar el electrónico.

Una canasta de su último refuerzo, Jerome Jordan, que firmó una gran actuación, le dio el mando en el inicio del segundo cuarto, aunque el Monbus Obradoiro, explotando su acierto desde la línea de tres puntos y su gran defensa, volvió a distanciarse (30-22, min.15).

Andorra sufrió para superar la defensa gallega -11 puntos en el segundo cuarto- y para frenar a los interiores del Monbus Obradoiro, que, a pesar de que el griego Vasileiadis aún no había anotado, cogió una renta de 17 puntos (55-38) a falta de poco más cuatro minutos para entrar en el último cuarto, obligando a Navarro a parar el choque.

Ese parón reactivó a su equipo, que con un parcial 0-6 en menos de dos minutos asustó a Moncho Fernández, que pidió tiempo muerto. De poco sirvió. Morabanc Andorra se había enchufado, sobre todo en defensa. Monbus Obradoiro estaba perdido y su rival culminó su espectacular remontada con un parcial 0-8 de salida en el último cuarto (58-59).

Verse por debajo en el marcador despertó al equipo de Moncho Fernández, desesperado en el banquillo. Llovet y Simons dieron aire a los suyos. Faltaban 2 minutos y la igualdad era máxima (64-64). El desacierto fue continuo hasta que Singler puso dos arriba al Obradoiro con un minuto por delante.

Walker y Shurna erraron y Diagné mandó a Brodziansky a la línea de tiros libres. El eslovaco falló el segundo y Monbus Obradoiro optó por hacer falta. Albicy no falló. 67-66. faltaban 11 segundos. Tiempo muerto y falta rápida de Andorra. Vasileiadis no falla, pero en el siguiente ataque Stevic fuerza un "2+1". El serbio falló el adicional pero a su equipo le quedaron siete décimas. Otro tiempo muerto. Morabanc Andorra buscó a Jordan y éste falló. Y la afición del Fontes do Sar respiró y festejó la sexta victoria del curso.

Ficha técnica:

69 - Monbus Obradoiro (17+21+20+11): Sabat (6), Vasileiadis (2), Llovet (12), Singler (17) y Brodzianski (3) -equipo titular- Pozas, Obst (5), Hlinason (2), Maxime de Zeeuw (8) y Simons (14).

68 - MoraBanc Andorra (17+11+24+17): Albicy (4), Diagne, Shurna (11), Walker (14) y Vitali (2) -equipo titular- Jordan (12), Stevic (4), Rafa Luz (7), Colom (3), Upshaw (6) y Ennis (5).

Árbitros: Calatrava, Castillo y Prados. Sin eliminados.

Incidencias:Encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 4.284 espectadores.