El director médico del Ramón y Cajal cesa a toda la Comisión de Docencia: "No me toquéis los huevos"

El pasado mes de diciembre se celebró la última reunión de la Comisión de Docencia en la que los vocales, recien cesados, pidieron explicaciones al Director Médico, Agustín Utrilla, por los cambios impuestos por la dirección en la composición de este organismo. La Cadena SER ha tenido acceso al acta de la misma: "El director médico responde que: 'ha venido a la comisión de docencia para informar y no para debatir' mostrándose muy alterado y, levantándose de forma brusca, se va de la reunión, acompañado de la subdirectora de servicios centrales diciendo literalmente 'no me toquéis los huevos' en dos ocasiones."

Todo comenzó el pasado mes de junio cuando quedó vacante la vocalía de Dirección y Agustín Utrilla decidió colocar en el puesto a una amiga y compañera del servicio de Cirugía Vascular. La Comisión le hizo saber que consideraba inadecuado el nombramiento, porque la aspirante ni formaba parte de la dirección ni tenía experiencia docente. Al Director Médico no le gustó que pusieran en duda su selección y, pese a que finalmente aprobaron el nombramiento, empezó un pulso que terminó, el pasado diciembre, con el cese fulminante de los 20 miembros de este órgano y la decisión de la Dirección de cambiar el proceso de selección de la Comisión de Docencia.

Utrilla también ha destituido al Jefe de estudios, Jesús Corres, que contaba con el apoyo de todos los miembros de este organismo, aunque en este caso sí tiene potestad para hacerlo porque se trata de un cargo de libre designación.

La decisión de Utrilla es inédita, no tiene precedentes en la sanidad española entre otras cosas porque la Comisión de Docencia es un órgano regulado por el Boletín Oficial del Estado. Su función es organizar, supervisar y evaluar el trabajo de los Residentes durante sus años de formación en el Hospital y está constituida por veinte miembros elegidos democráticamente: los vocales tutores (160) eligen a sus representantes y los vocales residentes (580) a los suyos, además de un representante de la dirección del Hospital y otro de la consejería de Sanidad.

La nueva comisión será nombrada a lo largo de este més por la Junta Técnico Asistencial, un órgano que no tiene potestad para ello y que el Director Médico maneja a su gusto. Eso sí, desde la gerencia insisten en que se puede presentar quien quiera, incluso los miembros actualmente cesados, aunque no serán nombrados democraticamente como hasta ahora, sino que será la JTA la que designe a los nuevos vocales. La Sociedad Española de Formación sanitaria especializada ha remitido un informe a la Dirección General del Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Formación de la Consejería de Madrid comunicando los hechos.

No es la primera vez que Agustín Utrilla protagoniza un escándalo de este tipo. Hace dos años contrató a un amigo suyo, el Dr. Fernando Roldán Moll, como Subdirector Médico del Ramón y Cajal con un curriculum falseado.