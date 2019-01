La autopsia confirma que el cuerpo encontrado pertenece a Christian

La autopsia confirma que el cuerpo encontrado ayer pertenece a Christian, el joven de 18 años que desapareció el pasado 30 de noviembre. Según los forenses, Christian se habría quitado la vida poco después de la desaparición.

La familia de Christian ya había confirmado a esta redacción que el cuerpo encontrado era el del chico, aunque desde que se encontró, había pocas dudas. El cuerpo se encontró a solo unos kilómetros del punto en el que se le perdió la pista.

La guardia civil localizó el cadáver tras el aviso de unos cazadores que alertaron de la presencia del cuerpo en en una zona muy frondosa y de difícil acceso entre El Ojuelo y Cortijos Nuevos; por donde ya se habían realizado batidas de búsqueda.

El joven de 18 años vivía habitualmente en Granada y se encontraba en Cortijos Nuevos, el pueblo de su madre, a donde había llegado para trabajar en la campaña de la aceituna. Aquel viernes 30 era su primer día de trabajo.

La búsqueda, en la que participaron más de un centenar de personas entre guardia civil, Infoca, bomberos, policía, espeleólogos del grupo de espeleología de Villacarrillo y voluntarios que se desplazaron de localidades cercanas, se suspendió días después de la desaparición.

La familia no solo había pegado carteles por todas las localidades posibles sino que seguía saliendo a buscar por la sierra y, aunque lamentaron que no se haya buscado en determinadas zonas y que la búsqueda no durase más días, albergaban la esperanza de encontrarlo con vida