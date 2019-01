Dolor y lágrimas por la inesperada muerte de Antonio Torres

El político altoaragonés, Antonio Torres, fallecía este sábado a los 54 años en su domicilio de Huesca. Durante más de 15 años fue presidente del Partido Popular en la provincia de Huesca, ocho años alcalde de Sariñena y diputado del PP en las Cortes de Aragón en tres legislaturas. En la actualidad también ocupaba la vicepresidencia segunda de las Cortes y vicesecretario general de organización del Partido Popular en Aragón.



La noticia ha supuesto un duro mazazo para el Partido Popular y para la política altoaragonesa en general, ya que Torres siempre había mantenido una relación cordial con el resto de formaciones políticas.

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte no ocultaba ayer en Facebook sus lágrimas ni su profundo pesar. "Hay momentos en los que el dolor es tan profundo que no se encuentran las palabras para expresarlo. Hoy no tenemos palabras, las lágrimas lo empañan todo. Ha fallecido Antonio Torres, un político entregado a su provincia, Huesca y a Aragón. Un hombre apasionado de su familia, orgulloso de su mujer y de sus hijas. Antonio era muchas cosas, pero sobre todo era un amigo, mi amigo"



El presidente provincial de los populares, José Antonio Lagüéns, lamentaba en Radio Huesca la pérdida que supone la muerte de Torres y animaba a sus compañeros a seguir el surco que había abierto el político monegrino.

Luto en la política



La repentina muerte de Torres reflejaba la pasada noche en las redes la tristeza en la política aragonesa. La presidenta de las Cortes, Violeta Barba que ha trabajado codo con codo con él en la mesa del Parlamento señala "no tiene palabras para expresar su dolor".

También en Twitter el Presidente de Aragón Javier Lambán plasmaba sus recuerdos, "lo conocí en 2011 en una manifestación en Biscarrues" y lo describía como "un gran parlamentario" manifestando su afecto personal y su respeto político

El PSOE del Altoaragón también expresaba su pésame por tan triste noticia, destacando la fuerza y tenacidad de Antonio Torres tanto en la esfera política como en la personal. En estos momentos tan complicados, señalan los socialistas, ofrecemos todo nuestro apoyo a su familia y al Partido Popular de la provincia de Huesca.

Un veterano político



Antonio Torres Nació el 20 de agosto de 1964 en Huesca. Estaba casado y tenía dos hijas. Vinculado a grupos folklóricos y deportivos, en el campo político fue presidente de Nuevas Generaciones de Huesca y presidente provincial del PP. Concejal de Sariñena desde 1991, fue su alcalde de 1999 a 2007, además de consejero de la comarca de Monegros en 2002 y 2003, y diputado provincial de 1999 a 2003. Así mismo ha sido diputado de las Cortes de Aragón en las legislaturas II, VI y VII.

Además ntonio Torres fue un tertuliano habitual de Radio Huesca. Durante más de 25 años colaboró con esta emisora aportando análisis y observaciones de la realidad que ponían de manifiesto su capacidad y rigor.