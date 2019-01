El Málaga ofrece una imagen deplorable ante un profesional Reus

El Reus, con 12 jugadores profesionales, y tras una semana muy complicada donde solicitaron la suspensión del encuentro, dio la sorpresa en La Rosaleda, solamente había ganado el Granada, al vencer a un Málaga sin intensidad y desconocido.

El encuentro arrancó con una gran ovación a los jugadores del conjunto catalán por la situación por la que atraviesan con impagos del club hacia todos los estamentos.

El Málaga con los jugadores habituales, incluido el centrocampista senegalés Alfred N'Diaye, que no jugó en Oviedo por sanción, tardó en entrar en acción.

El Reus, limitado, dominó durante muchos minutos por la incomparecencia del Málaga, al que le asestó un golpe duro con un gol de cabeza del defensa Borja Herrera Borjita, tras un centro por la derecha, que sorprendió al guardameta marroquí Munir, en el minuto 11.

Los malaguistas sin intensidad, sorprendidos por un Reus, que tocaba el balón con más precisión y criterio que su rival y se defendía con orden.

El conjunto blanquiazul pudo empatar con un remate de cabeza de N'Diaye, después de un saque de esquina, que desbarató el guardameta Pol, y el rechace le cayó al senegalés que mandó el balón fuera.

El decorado no cambió hasta el descanso con un Málaga plano, desacreditado por su público y con críticas al centrocampista venezolano Juanpi Añor, y un Reus ordenado, certero y con alguna ocasión.

El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, movió el banquillo con la entrada de los centrocampistas, el canterano Hugo y el portugués Renato Santos, por las bandas Juanpi y Dani Pacheco, opacos.

El Málaga se hizo con el partido, el dominio, pero el gol no llegaba, a pesar de las ocasiones de Adrián y Harper, frente a un Reus, que no salía de su campo y defendía la victoria con 11 jugadores en su campo.

En la única acción en campo del Málaga del Reus, un envío en largo a Querol, que gana por velocidad al central Diego González, que le hace falta dentro del área según el colegiado López Toca, que señala penalti.

Gus Ledes, fue el encargado de lanzar la pena máxima, con suspense, porque Munir, estuvo a punto de evitar el segundo gol.

Fue la sentencia, porque el Málaga no fluía, sus ideas no cuajaban y la pegada no existía.

Pero la desidia continuó en el Málaga, negado, flojo, al que no le sentó bien las vacaciones de Navidad, porque el Reus, en dos acciones en la segunda parte sentenció el encuentro.

El tercer gol lo consiguió el delantero Querol, que dejó en evidencia a la defensa malaguista tanto en el penalti como en la jugada donde se anticipó al central y batió a Munir.

0-3, de un equipo plagado de problemas contra un Málaga sumiso, que quiso ganar sin esfuerzo.

- Ficha técnica:

0.- Málaga CF: Munir; Cifu (Héctor Hernández, m. 69), Diego González, Pau Torres, Ricca; Pacheco (Renato Santos, m. 46), N'Diaye, Adrián, Juanpi (Hugo, m. 46); Harper y Gustavo Blanco Leschuk.

3.- CF Reus: Pol Freixanet; Bastos, Catena, Olmo, Borja Herrera Borjita; Carbonell, Gus Ledes, Mario Ortiz (Gonzalo, m. 74), Ricardo Vaz (Guerrero, m. 66); Querol y Linares (Alfred Planas, m. 46).

Goles: 0-1, M. 11: Borja Herrera Borjita. 0-2, M. 62: Gus Ledes (p). 0-3, M. 82: Querol.

Árbitro: López Toca (Colegio Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los malaguistas N'Diaye (m. 30), Harper (m. 56), Renato Santos (m. 57) y Diego González (m. 62), y al futbolista del Reus, Linares (m. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga 1/2/3 diputado en el estadio de La Rosaleda ante 16.058 espectadores.