"Un año muy movido"

El que ha comenzado hace unos días parece un año llamado a ser especialmente movido en el terreno político. Tres elecciones nos esperan, dos seguras: municipales y europeas, y muy posiblemente, generales. Si la crisis por la corrupción en el Partido Popular y el ascenso de Ciudadanos dejaba fuera de juego al partido conservador, para respiro del PSOE, el nerviosismo cambia de filas tras las pasadas elecciones en Andalucía, con un Parlamento mayoritariamente de derechas, incluida la nada despreciable bancada de los ultras de Vox.

Es evidente que en el terreno de la derecha hay correa suficiente para el entendimiento y conformar mayorías, no sólo en Andalucía. A partir de ahora podría darse en todas las comunidades con algunas excepciones como serían Euskadi y Cataluña. La política es así. No hay previsiones (ni tampoco encuestas) que valgan, y muchas promesas se olvidan al día siguiente de la noche electoral, y donde dije con esto no voy, siempre habrá una excusa para hacer lo contrario. Así está el patio y hora es que nos vayamos acostumbrando.

El discurso antinacionalista vende mucho en España si se refiere a Cataluña, claro. Nunca al propio nacionalismo español, que parece que no existe. En ese terreno se juega con fuego, pero da igual con tal de arañar votos. El término medio, del que tan falto estamos, ha desaparecido. Al PSOE le perjudica muy mucho su intento de diálogo con la Generalitat y le dicen desde el bando contrario que están vendiendo la nación, pero quienes lo hacen no aportan más que eternizar el artículo 155 de la Constitución. Ni los independentistas ayudan ni los otros tampoco. Así que muy crudo lo tienen los socialistas.

A ello únase el discurso imperante en buena parte de la Unión Europea y que ya se ha implantado en España. Los admiradores del presidente Trump ya tienen a filiales en casa. Se lleva no distinguir entre democracia y dictadura, y se compite mucho por ser el más patriota antimigrante.

Un escenario para unos desalentador y para otros bastante propicio, pero, desde luego, nada aburrido.