El Atlético Tomelloso se muda a la Ciudad Deportiva para recibir a La Solana CF

El conjunto tomellosero no podrá jugar el derbi provincial en el Paco Gálvez y tampoco aplazar el partido por lo que la sede del encuentro será la Ciudad Deportiva del Atlético Tomelloso. Una noticia que no ha sentado nada bien en el seno de la afición al no poder disfrutar de su estadio para presenciar el partido. El Atlético Tomelloso necesita los tres puntos para salir de los puestos de descenso.

“El derbi provincial entre el Atlético Tomelloso y La Solana se jugará, definitivamente, ante la negativa al aplazamiento por las obras en el Estadio “Paco Gálvez”, el domingo 13 de enero a las 16:30 horas en la Ciudad Deportiva de Tomelloso.” Este es el comunicado que ha emitido el conjunto tomellosero en sus redes sociales.

Una Ciudad Deportiva con escaso aforo que no podrá albergar el mismo número de aficionados que venía siendo habitual en los últimos partidos del Atlético Tomelloso. Mientras, las obras del Paco Gálvez continúan sin fecha prevista de finalización.