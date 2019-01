La Foia de Vilafamés, sin agua

Los más de 150 vecinos de la Foia de Vilafamés denuncian que están sin agua en la urbanización y que el Ayuntamiento no hace nada para solucionar el problema.

Hay más de 150 vecinos afectados por la falta de suministro de agua en la urbanización de la Foia de Vilafamés, ubicada a tres kilómetros de Vilafamés.Los vecinos aseguran que ya no pueden coger agua de los pozos que hicieron en su día para abastecerse y no lo pueden hacer por cuestiones sanitarias, por lo que piden al Ayuntamiento que construya una canalización para suministrar de agua potable a los vecinos.

El problema viene de hace años cuando se construyeron estas parcelas porque no están construídas en suelo urbanizable sino que quedaron como terreno rústico. Desde aquel momento, cuenta un vecino en Hoy por Hoy Castellón, que el Ayuntamiento no dio solución de agua y alcantarillado y fue la propia comunidad de vecinos quien se hizo cargo del abastecimiento. Ahora se han quedado sin agua, al no poder extraerla de los pozos.

El denunciante asegura que este mes van a retomar las protestas hasta que el Ayuntamiento dé una solución. Adenás, quieren iniciar una recogida de firmas para reivindicar los servicios básicos para los más de 150 vecinos