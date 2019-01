Jesús Sánchez: "Esperaba una oportunidad como la del Eldense"

El ilicitano Jesús Sánchez debutó el pasado sábado con la camiseta del C. D. Eldense en el partido que los azulgranas disputaron en estadio “La Murta” de Xàtiva ante el Olimpic y lo hizo en una posición que no es la suya habitual, aunque destacó en el lateral izquierdo ofreciendo unas más que notables prestaciones en las jugadas a balón parado.

A la finalización del choque, Jesús Sánchez manifestaba su satisfacción en los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER“por el punto conseguido en el campo del líder y por las sensaciones que transmitió el equipo” asegurando que “irte cabreado de un campo así a pesar de haber empatado, es un dato importante”.

Sobre su debut en una posición poco habitual para él, el futbolista azulgrana reconocía que “he jugado siempre en la posición de interior izquierda, aunque alguna vez, por circunstancias, me ha tocado hacerlo en el lateral por lo que tácticamente, con el tiempo, he ido mejorando en esa posición”.

Sobre el partido en sí, Jesús Sánchez ha manifestado que “sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, un equipo que juega muy bien el balón por lo que teníamos que estar cerraditos y aprovechar nuestra calidad cuando tuviéramos ocasión”.

Nada más acabar el partido, el punto tenía un sabor amargo“porque nos adelantamos en el marcador y tuvimos nuestras ocasiones” aunque Jesús Sánchez estaba convencido de que “en casa, con más tranquilidad, sabría mejor”.

Sobre su fichaje por el C. D. Eldense, el futbolista azulgrana manifestó que, a pesar de su trayectoria deportiva, firmó en el Thader de Rojales de Regional Preferente, a principio de temporada porque “es un club que conozco y le comenté al director deportivo que si había alguna posibilidad de fichar hasta que me saliera una oportunidad como la del Eldense porque he sido padre recientemente y no me quería ir a jugar lejos de casa”.