Aprendizajes y retos que ofrece la jubilación

El delegado de Bienestar Social Sergio Corchón ha dado a conocer en rueda de prensa junto con el psicólogo Julio Díez una de las primeras iniciativas que su departamento lleva adelante este año 2019. Se trata del curso gratuito "Cómo afrontar la jubilación: sueños y retos", que se impartirá por profesionales del Instituto Vasco Gestalt los días 17 y 31 de enero y 14 de febrero en Palmera Montero de 18h30 a 20h30.

"Como el título del taller indica bien, esta actividad viene a servir de apoyo para afrontar con optimismo la jubilación, y destacar las opciones positivas que sin duda puede abrir esta etapa de la vida. La iniciativa se suma al resto de programas que desde el Ayuntamiento venimos impulsando en el acompañamiento de las personas mayores y su bienestar persona", señalaba Sergio Corchón quien no obstante marcaba que "el curso está pensado no solo para personas mayores sino para todo aquella persona que sienta curiosidad por las oportunidades que trae consigo la jubilación",

Como explican desde el Instituto Vasco Gestalt, la jubilación conlleva cambios y retos, pero también nuevos aprendizajes y logros. Esta etapa de la vida es el culmen del proceso de desarrollo de la persona; la época en que hay mayor libertad para desarrollar nuestra creatividad, conciencia crítica, libertad, integración afectiva y apertura a la trascendencia.

Surgen preguntas como ¿seré capaz de llenar las horas del día?, ¿cómo me encontraré físicamente?, ¿tendré dinero suficiente para mis gastos?, ¿encontraré cosas que me gusten?, ¿perderé a mis amistades/compañeros de trabajo?, etc. Por ello, en este taller vivencial abordará a través de dinámicas grupales las situaciones vitales que estén atravesando las personas participantes.

Los objetivos del curso son fundamentalmente "mantener nuestra calidad de vida y aumentar nuestro bienestar antes y durante la jubilación; abordar las situaciones difíciles que se dan en esta etapa de la vida, y aportar herramientas para la comprensión y resolución de estas situaciones", explicaban desde Gestalt.

El curso es gratuito y las inscripciones se pueden realizar en la web municipal, SAC y teléfono 010 hasta el próximo domingo 13 de enero. La propuesta sale como una experiencia piloto y con 20 plazas disponibles; desde el departamento explican que en función de la participación no se descarta valorar la programación de nuevas sesiones similares en un futuro.

Instituto Vasco Gestalt

Se trata de una organización que lleva más de treinta años dedicada a la promoción y prevención de la salud. Su misión es formar a personas para que sean a su vez agentes de transformación en sus ámbitos profesionales y personales.