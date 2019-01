'Adri' ficha por el Málaga CF

Adrián López Molina ‘Adri’, joven galduriense de 13 años de edad, se ha incorporado, esta mañana, al equipo infantil del Málaga CF, para disputar lo que resta de competición esta temporada en Primera Andaluza Infantil – Grupo 2º.

Adrián ha suscrito un compromiso por lo que resta de temporada y dos temporadas más, ya en categoría cadete, siendo el primer jugador galduriense que afronta ese reto en un equipo del historial y trayectoria del Málaga CF.

Esta incorporación al equipo malagueño supone el esfuerzo de tener que pasar a residir en una residencia interna y matricularse en 2º de ESO en el instituto Alfonso X de la capital de la Costa del Sol.

Aunque esta temporada la ha iniciado en el Úbeda CF, donde también había militado la 2.016/2.017, en su segundo de año alevín, en la temporada 2.017/2.018, primer año como infantil, y toda su formación, la ha realizado, desde la base, en las categorías de la EMD Jódar, pre-benjamín, benjamín y primero año alevín.

‘Adri’, que es como se le conoce en el ámbito futbolístico, desde que empezara a practicar el futbol en las primeras categorías del futbol base, en competiciones a nivel provincial, siempre se ha distinguido por su facilidad goleadora, lo que ha llamado la atención de los muchos ojeadores de equipos de categorías superiores.

Ya en sus dos primeros años, en categoría pre-benjamín llegaba sumar 135 goles.

En sus dos años como benjamín las cifras no bajaron, 67 y 69 goles, en las temporadas 2.013/2.014 7 2.014/2.015, llegando a superar los 100 goles en todas las competiciones, en esas temporadas.

En la temporada 2.016/2017, segunda como alevín en el Úbeda CF, alcanzó los 23 goles.

La temporada 2.017/2018, primera como infantil, conseguía, con su equipo, EMD Jódar, el campeonato del grupo en la Tercera Andaluza Provincial y con ello el ascenso a la Segunda, en la que milita la EMD Jódar infantil esta temporada, superando los 25 goles.

Y esta temporada, segunda como infantil en el Úbeda CF, hasta el momento ha sumado 14 goles.

Adrián ya había sido citado por el Real Betis Balompié para asistir a unos entrenamientos con el conjunto verdiblanco el pasado 26 de septiembre, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El 20 de enero Adrián jugará en el municipal San Miguel de Úbeda, enfrentándose, ya vistiendo la camiseta del Málaga CF, a su, hasta hoy, anterior equipo, el Úbeda CF.

Balón de Oro Andaluz

En la temporada 2.014/2015, como benjamín, fue seleccionado, por una web especializada en el futbol base, entre los cinco mejores jugadores de su categoría en toda Andalucía, en lo que se venía a denominar el ‘Balón de Oro del futbol Andaluz’, llegando alcanzar la final, siendo superado por jugadores del Betis y del Sevilla, su entrenador, por aquel entonces, Cristóbal Lajara, lo definía, para Radio Jódar SER, “…Lleva jugando (en la Escuela Municipal de Jódar) desde los cinco años, es una jugador bastante rápido, buen disparo, físicamente es un portento… Ya es reconocido a nivel provincial, muy goleador, máximo goleador en las dos últimas temporadas… Una trayectoria que siempre ha permitido que los equipos en los que ha participado hayan conseguido ascensos y campeonatos…”.

Precisamente el propio Adrián destacaba la aportación todos sus compañeros en los diferentes equipos en los que ha participado, y que en el campo de futbol se encuentra como en su casa, y todo centrado en los estudios“… Llevo muchos años jugando (4) y me gusta el campo… Yo intento no ser individualista, que mis compañeros también jueguen y que se merecen lo obtenga yo, porque ellos también hacen el esfuerzo… Yo quiero que ellos también metan gol, que yo como llevo muchos algunos se los doy a ellos, para que también metan… A mí me gusta estudiar, los estudios son lo principal, en segundo lugar el futbol… Todos me lo dicen, que me centre en los estudios y si me va en los estudios, seguiré jugando al futbol y haré lo que me guste…”.