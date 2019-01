El Cartagena, campeón de invierno

El Cartagena ya es líder. Y lo hace justo en el cambio de vuelta, logrando ser campeón de invierno. El equipo de Munúa, con toda la presión por ser el actual campeón del Grupo IV, arrancó la temporada de forma irregular, pero ha ido recortando terreno y en la primera ocasión que ha tenido para hacerse con la primera posición no ha fallado. Ganó en el Municipal de La Línea, donde no lo había hecho nadie esta temporada, con un gol de Elady en el 9'. La Balona apretó, especialmente en la segunda parte, pero no pudo con Joao Costa.

Salida fulgurante del Cartagena, que en el primer cuarto de hora casi hace tres goles. Primero avisó Sergio Ayala con un remate de cabeza, luego llegó el gol de Elady, tras aprovechar un gran pase de Julio Gracia, y pocos segundos después Moyita enviaba el balón al poste. Respondería David Moreno en el área de Joao Costa con la primera oportunidad clara de los locales. Julio Gracia mostraba su nivel y Elady, en el 19', se topaba esta vez con Montoya. De ahí al descanso bajó un poco la intensidad, aunque Sana advirtió rematando alto a balón parado.

El ritmo incrementó en la segunda parte. Aketxe, en los primeros compases de la misma, remataba un saque de esquina que casi acaba en gol. Luego, una buena contra de Juampe era interceptada a tiempo por Moisés, que se lesionaba en dicha acción y era sustituido diez minutos después. El partido y las jugadas se producían en ambas áreas. Sergio Ayala a punto estuvo de hacer el segundo y en la siguiente jugada sus compañeros de zaga evitaban el empate. Un balón con un bote extraño casi complica a Joao Costa en el 81', pero el portugués mantuvo el marco intacto en dicha jugada y en los últimos arreones de la Balona. El Cartagena es el nuevo líder del Grupo IV.

Noticias relacionadas Horarios, resultados y clasificación del Grupo IV