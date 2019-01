Podemos estudia cómo hacer las papeletas electorales y se desvincula del grupo parlamentario

El departamento legal de Podemos está estudiando el modo de confeccionar las papeletas de las próximas elecciones autonómicas tanto en Cantabria como en La Rioja, donde las primarias llegaron a los tribunales y han sido paralizadas de forma cautelar por orden de un juez.

'Tenemos que estudiarlo porque en nuestro código ético se explica que los cargos se eligen por primarias, pero si un juzgado no te deja hacer, habrá que encontrar una manera de configurar las papeletas que sea respetuosa con la voluntad de la organización y que nos permita que nos presentemos a las autonómicas tanto en Cantabria como en La Rioja', ha explicado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

En una entrevista concedida a Europa Press ha admitido que la gestora nombrada por Madrid en esta región 'tiene mucho trabajo que hacer' y 'le va a llevar tiempo poder recuperar la buena imagen de Podemos' en la Comunidad, tras los últimos conflictos internos.

'Tienen mucha tarea por delante. Confío en que la gente que está en el equipo técnico es muy solvente. Es gente que no ha participado en los conflictos y que ha intentado solucionar las cosas mediante el diálogo. Creo que tienen mucha tarea por delate pero también confío en que la van a poder llevar a cabo y van a contar con toda la ayuda que les podamos dar', ha afirmado.

Podemos restaura la militancia a Ordoñez, que pide dejar el grupo parlamentario

La Comisión de Garantías de Podemos ha restaurado la militancia de la diputada regional Verónica Ordóñez, que recurrió ante este órgano la decisión de la dirección autonómica encabezada por Rosana Alonso de suspender cautelarmente su afiliación y, también, la del parlamentario José Ramón Blanco, al que había denunciado por acoso laboral junto a tras dos mujeres de la formación.

Además, Ordóñez ha avanzado a Europa Press que va a solicitar a la gestora nombrada la semana pasada por Madrid para dirigir el partido en esta Comunidad Autónoma abandonar el grupo parlamentario, que el citado 'equipo técnico' -como lo denomina la cúpula estatal- ha decidido 'desvincular políticamente' de Podemos Cantabria.

'Yo no quiero seguir siendo diputada si no represento a Podemos', ha explicado a esta agencia Ordóñez, relevada a finales de diciembre de la Portavocía en el Legislativo en la reunión que promovió el tercer parlamentario morado, Alberto Bolado, y que contó para ello con el apoyo de Blanco.

Así, si la gestora acepta su decisión de abandonar el grupo parlamentario, lo haría 'lo antes posible', para no pertenecer a él cuando se retomen las sesiones (plenos y comisiones), en febrero. Ordóñez, que no contempla otra 'opción viable' dada la coyuntura en el seno de la formación y el grupo, a raíz de las crisis internas de las últimas semanas, pasaría a ser diputada no adscrita.

Y en caso de que la gestora le diga 'no' a marcharse del grupo, entonces la 'única' salida que ve es dejar su acta, extremo este último que no cree que llegue a darse el caso, pues no cree que la actual dirección del partido se niegue a aceptar su petición.

Verónica Ordóñez ha manifestado que quiere seguir perteneciendo y representando a Podemos y 'la única forma' que contempla para hacerlo es 'fuera del grupo' parlamentario para, como diputada no adscrita, continuar trabajando para el partido por el que fue elegida.

Y quiere hacerlo, además, en condiciones de 'tranquilidad', algo que no sería posible -ha argumentado- al lado de José Ramón Blanco y Alberto Bolado.