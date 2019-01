Toca parlar

Amb tots els partits democràtics encabotats en fer la campanya als ultres, toca, en any electoral, que l'esquerra reflexione. Que prenga exemple del tots a una (prietas las filas impasible el ademán) de la dreta i que intente buscar acords i no marcar diferències més de detall i de personalisme que altra cosa i que soles aplanen el camí de la dreta més rància mentre la que semblava menys rància ja fa pudor en la seua baralla per neutralitzar als ultres.