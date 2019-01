La Generalitat abre un expediente a Cecryon, la empresa que permite criopreservar un cadáver

La Generalitat ha abierto un expediente informativo a la empresa Cecryon, que ha anunciado la apertura en Ribarroja (Valencia) de las primeras instalaciones de Europa que permiten criopreservar un cadáver, para "evitar que acabe en un fraude al consumidor".

Así lo ha asegurado el director general de Comercio, Natxo Costa, quien ha indicado que las consellerias de Economía y de Sanidad se han coordinado para inspeccionar la empresa, que aún no ha comenzado su actividad, y abrir un expediente informativo de oficio al respecto.

Como les avanzó en su día la SER, Cecryon ofrece criopreservar el cadáver del cliente a 196 grados bajo cero al menos durante cien años hasta que la tecnología permita devolverle la vida, un servicio que cuesta 200.000 euros más IVA si se abona al contado, o puede financiarse a través de una compañía de seguros.

Javier Tapa, directivo de la empresa, el expediente informativo, "tiene poco recorrido", ha sido abierto porque "no estamos haciendo publicidad de la empresa" y señala que aún no se ha firmado ningún contrato mercantil y aún se está acondicionando el centro, que se financia con inversión de los socios.

"Vamos de cara, de frente. Estamos encantados de facilitar el contrato mercantil de los clientes, que deja claro qué se puede hacer, todo en legra grande para que sea consciente de la decisión que toma", afirma Tapia.

El director general de Comercio señala que por ahora "es una actividad que no está en marcha, parece ser más humo que fuego y simplemente los tenemos en el radar comprobando que en todo momento cumplen la normativa, tanto en la preservación de cadáveres como en la información al consumidor".

Según ha explicado, la inspección se realizó a finales del pasado año de oficio, y no tras una denuncia, tras informar algunos medios de comunicación de la apertura de estas instalaciones. En ellas se personaron inspectores de Economía y de Sanidad para comprobar qué pretenden poner en marcha y "controlar que cumplan en todo momento con la legalidad vigente".

Costa afirma que en estos momentos la empresa no tiene actividad y, por lo que ha podido comprobar la inspección, la instalación "no cumple con los requisitos para esta supuesta criopreservación". Según Costa, no ven "mucha probabilidad de estafa" porque la empresa ha anunciado unos precios "que la mayoría de los ciudadanos no puede pagar, con lo cual no estaríamos hablando en ningún caso de ningún tipo de alarma social". "Si llegado el caso alguien firmase ese contrato, desde luego fraude al consumidor no ha habido porque ya le están informando de que no existe la tecnología", sostiene Costa. Por ello, reitera "estamos un poco en el radar, vigilando que no se pueda producir la estafa pero teniendo en cuenta que no podemos sancionar a empresas que no realizan actividad".

"Los tenemos bajo control y si al final la actividad es lícita, se podrá hacer, y si no cumple con la normativa, no la podrán realizar y se tomarán las medidas oportunas llegado el momento", subraya el director general de Comercio.