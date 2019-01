Marcelino: "Siento el apoyo del club absolutamente; soy el mismo del año pasado con 20 goles menos"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, comentó en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Sporting de Gijón que el principal problema de su equipo esta temporada es la falta de gol y la desconfianza que le provoca jugar con marcadores tan estrechos y los resultados obtenidos.

"Soy el mismo entrenador que la temporada pasada y que con los mismos jugadores conseguimos llegar a la Champions. Esto es fútbol y a veces se tiene acierto y otra no. La principal diferencia de este año y el del pasado son 20 goles a favor, en todo lo demás estamos igual o mejor", analizó.

"Los goles convierten los empates en victorias y te transmiten alegría, atrevimiento y al futbolista desarrollar su talento. Cuando juegas con resultados apretados es más difícil desarrollar tu talento porque un mínimo error te condiciona un resultado como nos ha pasado muchas veces", añadió.

El técnico también reconoció los números de goles a favor del Valencia esta temporada son "de estar en zona de descenso o cerca de él".

"Llegamos pero no lo transformamos y hay que seguir. Creemos en nuestros planteamientos y hay algo que nos refuerza que es la temporada anterior. Estamos convencido de la fuerza que tenemos y de que encontraremos el camino. Los jugadores están sufriendo más que disfrutando", recalcó.

"El equipo se adelanta en el marcador muchas veces y dadas las situaciones que no están acompañando piensa más en que pasen los minutos que en estar jugando el partido desde la situación más favorable que podemos tener, que es ir por delante", explicó.

"Eso es porque los resultados no nos salen y pensamos que si nos hacen goles posiblemente no ganemos. Ese es el verdadero problema de este equipo desde hace tiempo. La suma de resultados resta la confianza y te atrapa en el resultado antes que en el juego. No somos capaces de resolver adecuadamente situaciones muy fáciles", continuó.

El entrenador valencianista subrayó que considera muy importante para que el equipo cambie dinámica de resultados que Mestalla apoye a sus futbolistas, "que lo están pasando muy mal y están compitiendo aunque los resultados no salen, pero el equipo no se deja ir", aseguró.

"La afición, en un año diferente como es el centenario, quiere ver a su equipo ganar y desgraciadamente no sucede y como es lógico se impacienta", comentó.

"Si consideran que el entrenador es el responsable lo exteriorizan y lo acepto, pero la afición debe saber que soy el mismo que en mayo, cuando coreaban mi nombre, y que ahora que en un momento determinado un sector pidió mi dimisión. Respeto la opinión de cada uno sin problema porque tengo la conciencia muy tranquila con nuestro trabajo y dedicación", sentenció.

Marcelino dejó abierta la puerta a la llegada de algún refuerzo en el mercado invernal, aunque condicionada a la salida de algún futbolista.

"No puedo asegurar que no haya movimientos en la plantilla, pero el último resultado, en ningún caso aceleraría el proceso. Puede que haya movimientos pero vendrán si hay salidas", concluyó.