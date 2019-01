La Copa para olvidar

El Valencia está en crisis. Es un hecho. Si el entrenador está en entredicho es porque las cosas no están funcionando bien. Y no están funcionando nada bien porque no es normal que el Valencia haya ganado sólo ocho partidos de los veintiséis que ha disputado hasta el momento. Ha ganado cuatro de dieciocho en liga, dos de seis en Champions, y los dos de la Copa del Rey contra el Ebro.

Eso fue en la primera eliminatoria del torneo copero, la de dieciseisavos de final. Ahora llegan los octavos y el Valencia fue el equipo que más suerte tuvo en el sorteo, con todo el respeto para un histórico como el Sporting de Gijón. Pero en el bombo había quince equipos de Primera División y sólo uno de Segunda, y le toco ése. Vamos, que la eliminatoria y el rival se pueden considerar como perfectamente asequibles.

Además, tampoco es el Sporting uno de los equipos ahora mismo punteros de la categoría de plata del fútbol español. Su temporada está siendo bastante discreta. De hecho, tuvo el en noviembre un cambio de entrenador tras caer en el derbi asturiano contra el Oviedo. Un histórico del Valencia como Rubén Baraja fue destituido para ser relevado por un técnico de la cantera de Mareo de toda la vida: José Alberto López.

En el Valencia lo lógico son las rotaciones. No obstante, en la convocatoria ha habido solo dos cambios respecto a la última lista, la del viaje a Vitoria para jugar contra el Alavés. Entran Carlos Soler y Gayà, que estuvieron sancionados en liga, y se quedan en casa descansando Santi Mina y Gabriel. Siguen de baja Coquelin, aunque podría volver el sábado en el partido ante el Valladolid, además de Kondogbia y Guedes a los que aún les quedan varias semanas.