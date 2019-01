Juan Carlos Real, el nuevo Mago del Almería

Está en un momento dulce, seguramente el mejor desde que llegó al Almería procedente del Tenerife. Juan Carlos Real se ha convertido en uno de los futbolistas más en forma del Almería en el presente curso en el fútbol de plata. Tiene talento y gol para un Almería que está encantado con élpor su enorme profesionalidad dentro y fuera del campo desde el primer día que se puso la camiseta rojiblanca. Un crack.Este gallego está en un momento espectacular y, además, quiere más para que el Almería de Fran siga creciendo en la categoría de plata del fútbol nacional. El jugador rojiblanco se emocionó el domingo en la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del partido ante el Mallorca. Juan Carlos Real tiene las cosas muy claras, en el fútbol y en la vida. Parece no tener techo, como el Almería en la presente temporada en Segunda.

Cumple contrato el próximo 30 de junio, pero parece tener los cinco sentidos en el día a día para crecer como futbolista. Tiene una carrera con un gran futuro en el planeta fútbol. Un 10 para el que fichó a Juan Carlos Real para este Almería que, con los pies en el suelo, quiere llegar muy lejos en el mundo del fútbol.

Centrado

Es un tipo sincero, bueno en el campo y fuera de él también: “La verdad es que estoy teniendo suerte de cara a gol en las últimas jornadas de Liga. Valoro el hecho de llegar al área rival, tengo presencia arriba al margen de los goles. Estoy muy contento porque estoy teniendo puntería de cara a gol y eso me satisface mucho para seguir trabajando muy fuerte por y para el Almería. Cuando marcas un gol parece que vienen todos seguidos y lo que voy a seguir haciendo es aprovechar la racha por el bien del Almería”.

¿Renovará?

Está con los cinco sentidos en el equipo de Fran: “Estoy centrado en el Almería y no me han tirado los tejos de la Primera División. Solo pienso en entrenar, en el día a día, y no he hablado con mi representante sobre mi futuro. La verdad es que ni pregunto”, desveló el fenómeno Juan Carlos Real en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

El Almería parece no haber tocado techo en la presente campaña en la categoría de plata del fútbol nacional: “Tanto el equipo como yo estamos en una buena racha en los últimos partidos de la Liga. Tenemos buenas sensaciones, tanto a nivel particular como colectivo, y creo que podemos seguir creciendo esta temporada. Llevamos ya siete partidos seguidos sin perder en la categoría y eso es muy complicado en Segunda División. Estamos creciendo poco a poco”.

Clase

Juan Carlos Real ha comenzado a aparecer en la agenda de clubes de superior categoría porque sus goles y su magnífico nivel en la hierba están siendo fundamentales en el Almería en la presente temporada 2018-2019. Su agente Pedro Bravo, al igual que Juan Carlos Real, tienen las ideas muy claras y saben que primero está el Almería, donde el futbolista gallego firmó solo una temporada. El jugador asegura que es muy feliz de rojiblanco en el equipo almeriense, pero su gran objetivo es dar el salto a la máxima categoría del fútbol.

El futuro de Juan Carlos Real es a día de hoy rojiblanco, pero si sigue así, en la misma línea, seguramente dará el salto a la Liga de las Estrellas. El Almería disfruta de un Juan Carlos Real con una calidad enorme para jugar en Segunda División. La afición rojiblanca está encantada y maravillada con un Juan Carlos Real que sigue dando pasos para dar el salto.