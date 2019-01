Ciudad Real gélida, bajo cero

Protección Civil activa la alerta amarilla en la provincia de Ciudad Real para bajas temperaturas este lunes 7 de enero. El fin de las vacaciones de Navidad se presenta gélido con mínimas bajo cero, que irán in crescendo, hasta el fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Previsión en la capital de la provincia

Agencia Estatal de Meteorología

Según la Unidad de Protección Civil y Emergencias, en las primeras horas de la jornada, se registrarán valores muy bajos de -4ºC en el Valle del Guadiana y -5ºC en La Mancha.

A las 9 de la mañana, el termómetro marcaba -5º en Alcazar de San Juan; -4º C en Valdepeñas, Almagro o Daimiel, -3º C en Ciudad Real capital, Manzanares y buena parte de los municipios de la provincia siguen bajo cero; el mercurio no se ha movido del -1º C, como Puertollano o Villarrubia de los Ojos.