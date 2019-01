Rey Manaj: "Si tengo la máscara esta tarde, mañana ya quiero entrenar"

El Albacete ha vuelto este martes a los entrenamiento con la ausencia de Rey Manaj que en Granada tuvo que ser hospitalizado con rotura de los huesos de la nariz y sufrir un traumatismo craneoncefálico.

El jugador albanés ha señalado que "esta tarde espero ya poder tener lista una máscara porque mañana quiero entrenar y entrar en la convocatoria para el partido contra el Sporting, he recibido muchas muestras de cariños de la afición del Albacete y mi deseo es poder jugar para ayudar al equipo". El jugador está realizando una gran temporada en tierras manchegas, lleva 5 goles y se ha convertido en una pieza fundamental para Ramis en ataque haciendo pareja con el ucraniano Zozulia. Sobre la lesión, el futbolista destaca que "tengo unos puntos en los dientes que me quitarán en unos días, fractura en la nariz y he sufrido mareos en los últimos días". "No recuerdo nada del golpe, luego he visto la jugada en vídeo, es una jugada fortuita son cosas del fútbol y el jugador del Granada puede estar tranquilo".