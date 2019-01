Taxistas linenses amenazan con movilizaciones para defender la parada de la frontera

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha mostrado su respaldo a la Sociedad Cooperativa Andaluza de Radio Taxi en su rechazo a la supresión de la parada de taxis ubicada junto a la frontera con Gibraltar. El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha explicado que el Ayuntamiento ha recibido un escrito del Ministerio de Fomento, que tiene las competencias sobre la carretera N-351, en la que se ubica la parada, en el que se insta a la eliminación de la misma.

Según ha explicado el regidor linense a los medios tras una reunión con el colectivo de taxistas, la petición procede de Fomento, a instancias de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Por ello, Franco ha anunciado que solicitará una reunión con responsables de ambos cuerpos para abordar una posible solución.

El alcalde ha mostrado el "completo desacuerdo" del Consistorio con esta petición, ya que las causas a las que aduce "no obedecen a motivos lógicos". Franco defiende que la parada "cumple con los requisitos de seguridad, además de prestar "un servicio muy importante" a quienes entran y salen de Gibraltar y ser "una de las principales fuentes de ingresos" de un colectivo que "se busca la vida honradamente en nuestra ciudad".

El presidente del colectivo de taxistas, Antonio Jesús Rodríguez Mellado, ha subrayado el "no rotundo" de su asociación a eliminar la parada, que supone su "cabecera, la que más volumen de trabajo tiene". El representante de los taxistas sostiene que no pueden dejarla "porque no hay otro sitio en la zona de frontera en la que ubicarnos".