Los taxistas linenses preocupados por la posible desaparición de la parada de la Aduana

Lo adelantábamos esta mañana en Radio Algeciras. La Dirección General de Carreteras (dependiente del Ministerio de Fomento) emitía el pasado 17 de diciembre, una orden al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción para que retire, cuanto antes, la parada de taxis existente en el km 7 de la N-351, junto a la Verja de Gibraltar. Esta exigencia del Gobierno ha generado malestar en el consistorio linense y preocupación entre los taxistas, que tienen en esta parada una de sus principales fuentes de ingreso, al ser puerta de salida de gibraltareños o de turistas que llegan al Peñón en avión, para pasar sus vacaciones en España. Tal es así, que esta mañana el alcalde, Juan Franco, y los responsables de Radio Taxi La Línea,han mantenido una reunión a las nueve de la mañana para tratar el asunto.

El documento, emitido por la Dirección General de Carreteras, al que ha tenido acceso esta redacción recoge dos peticiones cursadas al organismo. Una emitida por la Guardia Civil, por "evidentes razones de seguridad vial"; y una segunda emitida por la Agencia Tributaria por "las obras de reordenación de espacios y mejora de instalaciones en la Aduana de La Línea". En este último caso, los trabajos, dice el escrito, contemplan entre otras actuaciones la instalación de un cerramiento de delimitación norte del recinto, en sustitución del actual, lo que obliga al traslado de dicha parada de taxis.

El alcalde Juan Franco, con quién hemos podido hablar en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar ha dejado claro que esa no es una zona donde se produzcan accidentes. Además preguntado a Franco por si tenía noticias de la próxima ejecución de una obra por parte de la Agencia Tributaria en la zona ha reconocido que en ningún momento ha llegado solicitud alguna. El alcalde no sabe que es lo que molesta de esa parada que funciona desde el el año 82, tras la apertura de verja.

Sobre las obras "no tengo ni idea, porque lo normal es que los responsables se hubieran puesto en contacto con este ayuntamiento para explicar que tipo de obra se va a realizar y de que forma afecta esta parada de taxi a esa obra. Los argumentos me parecen bastante endebles". El alcalde encuentra muy difícil una nueva ubicación en la zona. "Si la colocas en frente existen muchos más riesgos de seguridad vial. El lugar en el que se encuentra es el más idóneo. No entiendo como en cualquier infraestructura, portuaria, ferroviaria etc... no hay inconvenientes para poner una parada y en esta ciudad todo lo que hacemos son problemas y trabas".

Por su parte Antonio Jesús Rodríguez, presidente del Radio Taxi de La Línea ha dejado clara la negativa de su asociación a abandonar una parada que supone el mayor volumen de trabajo para un sector que como decía el alcalde, "se gana la vida honradamente". El representante de los taxistas tiene claro que no existe otro lugar idóneo para ubicarse en la zona". esta misma mañana en la reunión se han comprometido a solicitar un encuentro con responsables de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria para que expliquen los motivos que les han llevado a realizar esta petición.