El Gali estará en las Palomas el domingo 13 de enero

El Gali se colocará su traje corto y saldrá a la arena de Las Palomas el domingo 13 de enero a las 12.30 de la mañana para participar de una clase práctica que organiza Miguel Ramos Miguelete a beneficio de la Asociación Navidad con Amor. Se van a torear cuatro becerras que no serán banderilleadas ni sacrificadas, como muy bien ha señalado el propio Miguelete.

El Gali comenzó a la edad de 5 años a dar sus primeros pases con el maestro, "tiene arte, tiene temple y algo que no se aprende, la personalidad". Pero El Gali tuvo un momento difícil en el que "se rajó, pero a los pocos meses me llamó y me dijo yo quiero ser torero" y desde entonces ha seguido aprendiendo con Miguelete..

El próximo sábado veremos a El Gali junto a Miguelete y el maestro Pepe Luis Vázquez. El Gali, como nos contaba, sigue entrenando y hace unos días, a sus 14 años, ya se colocó frente a su primer novillo, "me lo regaló el cocinero del Mesón de Sancho". Pues le deseamos mucha suerte, más que nada porque Miguelete nos confesaba que "si El Gali no triunfa me tengo que exiliar como Puigdemont". La recaudación de esta clase se destina a la Asociación Navidad con Amor.